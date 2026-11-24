Horoscop 24 noiembrie 2026 – SĂGETĂTOR

Se poate să vi se propună o afacere, să găsiți sponsori și o să vă descurcați frumos, din ianuarie încolo, dacă nu chiar din februarie.

Horoscop 24 noiembrie 2026 - CAPRICORN

Vi se face, în sfârșit, dreptate, primiți ce-i al vostru și o să lichidați și toate restanțele, ca să încheiați anul cu bine.

Horoscop 24 noiembrie 2026 - VĂRSĂTOR

Se poate să-nțelegeți și mai bine ce s-a-ntâmplat cu relația voastră și o să-ndreptați niște lucruri, că vreți să fie liniște și pace în viața voastră de cuplu.

Horoscop 24 noiembrie 2026 - PEȘTI

Poate puneți umărul la o activitate de grup și o să iasă ceva care să atragă atenția unor investitori și-o să primiți aplauze și, probabil, contracte.

Horoscop 24 noiembrie 2026 - BERBEC

Se poate să vă dați întâlnire cu un posibil partener de afaceri și să negociați un contract până vă puneți de acord – că șanse sunt să bateți palma.

Horoscop 24 noiembrie 2026 - TAUR

Vă intră bani, poate valorificați și niște produse și mai vin și de-aici bani. Practic, e o infuzie de capital și o s-aveți de sărbători.

Horoscop 24 noiembrie 2026 - GEMENI

Apar solicitări din mai multe direcții și o să faceți față oricăror provocări, că aveți prezență de spirit și sunt și oameni care vă ajută, la nevoie.

Horoscop 24 noiembrie 2026 - RAC

O chestiune de suflet poate răsuci puțin cuțitul într-o rană veche, dar să și clarifice o neînțelegere, cu ocazia asta.

Horoscop 24 noiembrie 2026 - LEU

Se poate să fiți înconjurați de lume multă, c-o să vă duceți la un eveniment monden. O fi un spectacol, poate e o zi aniversară sau altceva festiv.

Horoscop 24 noiembrie 2026 - FECIOARĂ

Sunteți prinși cu o grămadă de treburi și la serviciu, și acasă și o să vă descurcați, mai ales dacă mai e cineva prin preajmă să vă-ntindă o mână de ajutor.

Horoscop 24 noiembrie 2026 - BALANȚĂ

O să vă bucurați de revenirea cuiva și viața voastră va intra pe un alt făgaș, că n-o să mai lăsați să pierdeți această șansă de a fi împreună.

Horoscop 24 noiembrie 2026 - SCORPION

Sunteți la mare căutare, prieteni mai vechi vă caută din nou în speranța că reînviați vremurile de altădată și acest lucru chiar se poate întâmpla.