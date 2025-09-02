Horoscop 3 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va primi bani din senin

Horoscop 3 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Reconfigurări azi. O să intervenim acolo unde e cazul, să punem lucrurile în ordine, la serviciu, acasă, la noi în familie – niște aspecte se cer corectate urgent.

Vibrația zilei este 3 și să încercăm și cu vorba bună să corectăm niște lucruri.

Horoscop 3 septembrie – FECIOARĂ

Apar noutăți la serviciu – poate șeful e nou sau e un proiect care o să vă țină în priză și cresc pretențiile! Oricum, se pare că o să vă adaptați din mers. O să vă bucurați de sprijin din partea unor persoane care empatizează cu voi și o să vi se pară totul mai ușor.

Horoscop 3 septembrie – BALANȚĂ

Vi se fac oferte de colaborare și s-ar putea să fie pe gustul vostru, să câștigați bani frumoși de-aici și să vă gândiți și la niște investiții. Se poate să apară cineva în viața voastră sentimentală și să petreceți clipe de vis, dar să aveți, totuși, un ochi vigilent, să nu vă lăsați furat de peisaj.

Horoscop 3 septembrie – SCORPION

O invitație pentru weekend, să vă duceți într-o stațiune de agrement și o să vă eliberați de stres, să puteți continua cu forțe proaspete munca, atât la job, cât și în particular. O să aveți de unde să câștigați bani în plus și să vă echilibrați pentru o vreme, din punct de vedere financiar.

Horoscop 3 septembrie – SĂGETĂTOR

Întrevedere cu cineva care vă propune o colaborare, dacă nu cumva e un job permanent, și vedeți și voi cum stați cu timpul și cu pretențiile financiare și dați răspunsul. Vin de undeva niște bani, poate sunt cei care nu v-au fost plătiți la timp și o să vă prindă bine să vă puteți mișca.

Horoscop 3 septembrie – CAPRICORN

O să vreți să experimentați un business nou, să vă puneți în valoare niște calități și să savurați succesul. Poate primiți un cadou, vă scoate cineva la o cafea sau la o cină în doi și o să vă faceți planuri cu bătaie lungă.

Horoscop 3 septembrie – VĂRSĂTOR

Se întrevede o bună comunicare cu șefii și poate le cereți niște favoruri, dacă tot îi prindeți în toane bune – un plus salarial ori altceva de care aveți nevoie. Poate puneți la cale o plecare într-o escapadă turistică, la sfârșit de săptămână, cu grupul de prieteni și o să fie distractiv.

Horoscop 3 septembrie – PEȘTI

Poate-a venit scadența, ați încheiat un proiect și vă adunați resursele pentru următorul, că aveți în față unele provocări care or să vă dea adrenalină. Se poate să vi se mulțumească, în sfârșit, pentru calitatea muncii voastre și să vă treziți cu un bonus la salariu.

Horoscop 3 septembrie – BERBEC

Se poate să vă interpeleze niște oameni de afaceri ca să puneți umărul la un proiect de anvergură și o să fie rezonabil, în curând. Sufletește, ar avea de unde să vă fie mai bine și o să vă puteți clădi o căsnicie trainică.

Horoscop 3 septembrie – TAUR

O să vă bucurați de revederea unor oameni cu care aveți multe în comun și o să fie un schimb emoțional. Poate veți desfășura și diverse activități care vă fac plăcere. Se ivesc oportunități să luați diverse lucruri scumpe la un preț rezonabil și o să dați refresh locuinței.

Horoscop 3 septembrie – GEMENI

O să puteți recupera acei bani pe care nu i-ați primit la timp și o să faceți cumpărăturile de care aveți nevoie, vă achitați și de ratele și facturile obligatorii. O să aveți parte de companie agreabilă; poate e cineva care visează la o relație serioasă și o să vreți să vă cunoașteți și mai bine.

Horoscop 3 septembrie – RAC

O veste bună, poate vă scoate cineva la un spectacol și o să mai rupeți monotonia, o să vă remontați după o perioadă de muncă la foc continuu. Poate n-ar strica să faceți o evaluare medicală, să vedeți în ce stare se află organismul și, dacă e cazul, să luați un tratament.

Horoscop 3 septembrie – LEU

Se poate să vă interesați de școli, cursuri speciale, taxe, fie pentru voi, fie pentru copii, și o să faceți alegeri inspirate. Poate faceți o verificare a mașinii ca să știți dacă e momentul să vă luați alta, sau se repară și ați scăpat!

