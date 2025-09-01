Horoscop 2 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care se anunță o sumă de bani

Horoscop 2 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să ne gestionăm energia să facem față tuturor provocărilor și să ne croim drum spre niște obiective îndrăznețe.

Vibrația zilei este 2 și să lucrăm în tandem ne-ar prinde bine.

Horoscop 2 septembrie – FECIOARĂ

Se observă proiecte noi la orizont și or să fie și cu succes, și sigur că și cu bani, ca să se știe pentru ce munciți. O să mai luați diverse lucruri pentru casă și pentru asta o să apelați la banii din economii, că o fi greu după concediu.

Horoscop 2 septembrie – BALANȚĂ

E o energie de care e bine să profitați din plin ca să vă rezolvați toate acele probleme ardente și să începeți proiecte nou-nouțe. O apariție-surpriză! E cineva care vă face ochi dulci și o să răspundeți provocării dacă n-aveți partener de cuplu.

Horoscop 2 septembrie – SCORPION

E o șansă de promovare, poate șefii vă apreciază munca și n-aveți concurență, și-o să căpătați un titlu, o diplomă, o responsabilitate de care o să vă achitați onorabil. Poate vi se dă un plus salarial și o să vă permiteți un city break de vineri încolo, ca să vă revigorați.

Horoscop 2 septembrie – SĂGETĂTOR

Poate-o să lansați la apă un proiect care o să vă aducă o serie de câștiguri și o să se dezvolte frumos, că o să găsiți finanțare și oameni care să pună umărul. O veste bună de la vreun sponsor, o fi un angajator care să vă propună un job nou.

Horoscop 2 septembrie – CAPRICORN

O să vă negociați – la sânge – proiectul în care vreți să vă implicați și dacă obțineți mare parte din ceea ce le pretindeți angajatorilor o să mai cedați și voi pe ici, pe colo. Se anunță o sumă de bani despre care poate că nu știați și o să aveți bani de buzunar.

Horoscop 2 septembrie – VĂRSĂTOR

Se pare c-o să fiți înconjurați de oameni care vă însoțesc într-o excursie, într-un scurt concediu, sau poate aveți împreună preocupări care să vă deconecteze – un hobby. E posibil să întâlniți, într-un cerc de prieteni, pe cineva care să vi se lipească de suflet și să începeți o relație sentimentală.

Horoscop 2 septembrie – PEȘTI

Sunt câteva restanțe materiale, morale, pe care e bine să le eliminați ca să mergeți mai departe cu proiecte la care lucrați de multă vreme – în secret. Poate-o să le cereți șefilor acele facilități pe care le-ați cerut de câțiva ani încoace și abia acum se mișcă ceva.

Horoscop 2 septembrie – BERBEC

E bine să vă puneți familia la adăpost, să aveți grijă de ai voștri, cu medici, consult, analize și medicamente ca să nu fiți luați pe nepregătite. Poate vă prezentați la un concurs, vă înscrieți la niște cursuri, o fi vreo competiție și sunt emoții, dar și succes.

Horoscop 2 septembrie – TAUR

Vin acei bani care v-ar scoate dintr-un impas financiar și v-ar permite să vă mișcați cu lejeritate, că vreți să mai plecați încolo, încoace. S-ar mai găsi niște bani de luat și o să vă achitați de toate datoriile, ca să nu stați cu grija zilei de mâine – să fiți cu cheltuielile la zi!

Horoscop 2 septembrie – GEMENI

O să intrați în legătură cu niște oameni care vor să dea lovitura în afaceri, și voi la fel, și o să puteți colabora bine mersi. Se poate să descoperiți o preocupare de timp liber care v-ar scăpa de stres și plictiseală.

Horoscop 2 septembrie – RAC

Aveți un atu forte care vă poate aduce un job mai bănos, o casă, ori o mașină, un om cu care să vă înțelegeți și o să fiți și voi fericiți, dacă nu sunteți deja. O să puteți recupera bani, bunuri care v-au aparținut și o să vi se facă, în sfârșit, dreptate.

Horoscop 2 septembrie – LEU

Se poate să vă asociați cu cineva care lucrează în stilul vostru și ați face treabă bună împreună, cu condiția să vă placă genul acesta de activitate. Poate abia acum or să vi se plătească niște colaborări și o să dați și voi fuga, în weekend, la distracție, pe undeva.

