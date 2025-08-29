Horoscop 30 august 2025, cu Neti Sandu. O să vă remontați din punct de vedere emoțional

Horoscop cu Neti Sandu
29-08-2025 | 20:52
neti sandu
PRO TV

Horoscop 30 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată frumos. Ies la iveală dorințele ascunse și o să ne găsim curajul să facem un pas spre împăcare, să facem ordine în viață.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 3 și o să spunem lucrurilor pe nume ca să trăim în adevăr.

Horoscop 30 august – FECIOARĂ

Se poate să plecați în excursie și să vă bucurați de revederea unor prieteni, poate vă sărbătoriți, ori e ziua de naștere a altcuiva, sau e un succes de data recentă. O să cheltuiți cu măsură banii, dar nici să nu vă refuzați unele mici plăceri, o masă la restaurant, un film, un spectacol.

Horoscop 30 august – BALANȚĂ

Poate ați tot amânat întâlnirea cu cineva care nu se împacă deloc cu ideea că mai formați un cuplu, și cine știe! Poate vă împăcați. Vi se lansează invitația să vă duceți la un branch, la un concert, e ceva care o să vă facă să vă simțiți bine.

Horoscop 30 august – SCORPION

Ați putea pleca pe undeva că e degajat sectorul – călătorii – și poate-i luați pe prieteni și dați o fugă la mare, la munte. Se poate să vă dați întâlnire cu cineva care vine de departe și să puneți la punct niște evenimente care vor avea loc în curând.

Citește și
neti sandu
Horoscop 19 august 2025, cu Neti Sandu. Reușite și vești importante pentru toate zodiile

Horoscop 30 august – SĂGETĂTOR

Se pare că vă dați întâlnire cu oameni care vă pot da o mână de ajutor la proiectele pe care le-ați avut de făcut și treaba o să meargă mai repede cu puțin ajutor. O să reparați o relație care se cam răcise, dar cu condiția să vedeți o schimbare, cât de cât, în bine.

Horoscop 30 august – CAPRICORN

O să jonglați cu niște bani ca să le faceți o surpriză alor voștri, să le faceți pe plac, să-i duceți într-o stațiune de agrement, sau la un spectacol, la o ceremonie. E posibil să apară cineva cu care să formați un cuplu și să fie ceva serios, o persoană pe sufletul vostru.

Horoscop 30 august – VĂRSĂTOR

Se poate să vă suiți în avion și să plecați într-un city break ca să vă recreați și să vă întoarceți de-acolo cu inspirație și relaxați. O îndeletnicire de timp liber v-ar relaxa, v-ar elibera de greutățile de pe umeri și v-ar da un imbold pentru mai departe.

Horoscop 30 august – PEȘTI

O să găsiți cea mai bună modalitate de a vă distra, poate vă duceți la un party, luați parte la un concurs, sau copiii voștri participă și o să fie cu adrenalină. Poate faceți cunoștință cu cineva care îndrăgește felul vostru de a fi și poate formați un cuplu, dacă simțiți că e omul potrivit.

Horoscop 30 august – BERBEC

Vă invită cineva într-o escapadă turistică și dacă nu v-ați făcut alt program o să vă mobilizați cu ușurință să vă duceți. O să vă facă o vizită cineva care a lipsit o vreme din viața voastră și o să încercați o recomandare.

Horoscop 30 august – TAUR

Poate dați o petrecere în familie ca să-i reuniți pe toți cei care au fost plecați și o să vă remontați din punct de vedere emoțional. O ieșire la plimbare, la cafenea, la un spectacol, la un party v-ar aduce un plus de optimism, v-ar revitaliza.

Horoscop 30 august – GEMENI

Un anturaj pe structura voastră sufletească ar fi soluția revenirii la tonusul de altădată când plecați în excursii, sau vă duceți cu prietenii la petreceri. E cineva care așteaptă un semn de viață de la voi și o să vă dați un punct de întâlnire, la cafea, la înghețată, la o terasă, în parc.

Horoscop 30 august – RAC

E o masă festivă la care sunteți așteptați și o să revedeți prieteni, poate se căsătoresc sau își botează copilul. Prezența cuiva o să vă schimbe, cu totul, viața în bine, dacă nu sunteți căsătoriți și o să puneți capăt singurătății.

Horoscop 30 august – LEU

O să strângeți în jurul vostru niște oameni care chiar știu să se distreze și o să petreceți o zi minunată împreună, ca să vă revigorați. E posibil să vă iasă-n cale cineva care să fie pe gustul vostru și dacă nu aveți partener de viață o să începeți o poveste de dragoste.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, planete, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 29-08-2025 19:44

Articol recomandat de sport.ro
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
Citește și...
Horoscop 20 august 2025, cu Neti Sandu. Câștiguri și satisfacții pe toate planurile
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 20 august 2025, cu Neti Sandu. Câștiguri și satisfacții pe toate planurile

Horoscop 20 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Câștiguri azi. O să avem spor la treabă, o să punem și suflet, ne putem oferi și noi, nouă, recompense ca să ne bucurăm de rezultatul muncii noastre.  

Horoscop 19 august 2025, cu Neti Sandu. Reușite și vești importante pentru toate zodiile
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 19 august 2025, cu Neti Sandu. Reușite și vești importante pentru toate zodiile

Horoscop 19 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Reușite azi. O să ne parvină răspunsurile la cererile avansate cu mai mult timp în urmă și o să știm încotro să ne îndreptăm.  

Horoscop 18 august 2025, cu Neti Sandu. Previziuni pentru toate zodiile
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 18 august 2025, cu Neti Sandu. Previziuni pentru toate zodiile

Horoscop 18 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. E bine s-o pornim de luni cu energie și încredere ca să avem spor la tot ce ne-am propus.  

Horoscop 17 august 2025, cu Neti Sandu. Zi echilibrată, plimbări, vizite și bucurii împărtășite
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 17 august 2025, cu Neti Sandu. Zi echilibrată, plimbări, vizite și bucurii împărtășite

Horoscop 17 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi echilibrată. O să ne bucurăm de plimbări, vizite, întâlniri sub tot felul de pretexte și o să putem și noi să ne deconectăm.  

Horoscop 16 august 2025, cu Neti Sandu. Surprize, voie bună și planuri spontane de vacanță
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 16 august 2025, cu Neti Sandu. Surprize, voie bună și planuri spontane de vacanță

Horoscop 16 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Surprize astăzi. Să fim și noi un pic mai dezinhibați, să dăm voie lucrurilor să se întâmple, să vină spre noi ca să ne bucurăm de viață.  

Recomandări
Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile
Stiri Politice
Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile

Guvernul a adoptat vineri cinci dintre cele șase părți ale Pachetului 2 de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar - măsuri care au provocat deja proteste în toată țara. Singurul rămas în discuții este cel referitor la administrația publică.

Mai multe primării din țară au intrat in grevă și au închis ușile pentru cetățeni, din cauza măsurilor Guvernului Bolojan
Stiri actuale
Mai multe primării din țară au intrat in grevă și au închis ușile pentru cetățeni, din cauza măsurilor Guvernului Bolojan

Mai multe primării din țară au intrat in grevă și au închis ușile pentru cetățeni, nemulțumite de reforma anunțată de Guvern.

De la bar la șantier: salariile meseriilor clasice ajung să rivalizeze cu cele din IT. Se ajunge la peste 10.000 lei lunar
Stiri Sociale
De la bar la șantier: salariile meseriilor clasice ajung să rivalizeze cu cele din IT. Se ajunge la peste 10.000 lei lunar

Într-o lume în care inteligența artificială începe să înlocuiască unele munci repetitive cele de bază sunt tot mai căutate și bine plătite.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 29 August 2025

52:41

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28