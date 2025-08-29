Horoscop 30 august 2025, cu Neti Sandu. O să vă remontați din punct de vedere emoțional

Horoscop 30 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată frumos. Ies la iveală dorințele ascunse și o să ne găsim curajul să facem un pas spre împăcare, să facem ordine în viață.

Vibrația zilei este 3 și o să spunem lucrurilor pe nume ca să trăim în adevăr.

Horoscop 30 august – FECIOARĂ

Se poate să plecați în excursie și să vă bucurați de revederea unor prieteni, poate vă sărbătoriți, ori e ziua de naștere a altcuiva, sau e un succes de data recentă. O să cheltuiți cu măsură banii, dar nici să nu vă refuzați unele mici plăceri, o masă la restaurant, un film, un spectacol.

Horoscop 30 august – BALANȚĂ

Poate ați tot amânat întâlnirea cu cineva care nu se împacă deloc cu ideea că mai formați un cuplu, și cine știe! Poate vă împăcați. Vi se lansează invitația să vă duceți la un branch, la un concert, e ceva care o să vă facă să vă simțiți bine.

Horoscop 30 august – SCORPION

Ați putea pleca pe undeva că e degajat sectorul – călătorii – și poate-i luați pe prieteni și dați o fugă la mare, la munte. Se poate să vă dați întâlnire cu cineva care vine de departe și să puneți la punct niște evenimente care vor avea loc în curând.

Horoscop 30 august – SĂGETĂTOR

Se pare că vă dați întâlnire cu oameni care vă pot da o mână de ajutor la proiectele pe care le-ați avut de făcut și treaba o să meargă mai repede cu puțin ajutor. O să reparați o relație care se cam răcise, dar cu condiția să vedeți o schimbare, cât de cât, în bine.

Horoscop 30 august – CAPRICORN

O să jonglați cu niște bani ca să le faceți o surpriză alor voștri, să le faceți pe plac, să-i duceți într-o stațiune de agrement, sau la un spectacol, la o ceremonie. E posibil să apară cineva cu care să formați un cuplu și să fie ceva serios, o persoană pe sufletul vostru.

Horoscop 30 august – VĂRSĂTOR

Se poate să vă suiți în avion și să plecați într-un city break ca să vă recreați și să vă întoarceți de-acolo cu inspirație și relaxați. O îndeletnicire de timp liber v-ar relaxa, v-ar elibera de greutățile de pe umeri și v-ar da un imbold pentru mai departe.

Horoscop 30 august – PEȘTI

O să găsiți cea mai bună modalitate de a vă distra, poate vă duceți la un party, luați parte la un concurs, sau copiii voștri participă și o să fie cu adrenalină. Poate faceți cunoștință cu cineva care îndrăgește felul vostru de a fi și poate formați un cuplu, dacă simțiți că e omul potrivit.

Horoscop 30 august – BERBEC

Vă invită cineva într-o escapadă turistică și dacă nu v-ați făcut alt program o să vă mobilizați cu ușurință să vă duceți. O să vă facă o vizită cineva care a lipsit o vreme din viața voastră și o să încercați o recomandare.

Horoscop 30 august – TAUR

Poate dați o petrecere în familie ca să-i reuniți pe toți cei care au fost plecați și o să vă remontați din punct de vedere emoțional. O ieșire la plimbare, la cafenea, la un spectacol, la un party v-ar aduce un plus de optimism, v-ar revitaliza.

Horoscop 30 august – GEMENI

Un anturaj pe structura voastră sufletească ar fi soluția revenirii la tonusul de altădată când plecați în excursii, sau vă duceți cu prietenii la petreceri. E cineva care așteaptă un semn de viață de la voi și o să vă dați un punct de întâlnire, la cafea, la înghețată, la o terasă, în parc.

Horoscop 30 august – RAC

E o masă festivă la care sunteți așteptați și o să revedeți prieteni, poate se căsătoresc sau își botează copilul. Prezența cuiva o să vă schimbe, cu totul, viața în bine, dacă nu sunteți căsătoriți și o să puneți capăt singurătății.

Horoscop 30 august – LEU

O să strângeți în jurul vostru niște oameni care chiar știu să se distreze și o să petreceți o zi minunată împreună, ca să vă revigorați. E posibil să vă iasă-n cale cineva care să fie pe gustul vostru și dacă nu aveți partener de viață o să începeți o poveste de dragoste.

