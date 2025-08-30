Horoscop 31 august 2025, cu Neti Sandu. Ziua în care se va întoarce cineva din trecut și își va cere iertare

Horoscop 31 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi frumoasă. E un entuziasm care o să ne călăuzească pe tot parcursul zilei și o să ne facem timp și pentru ai noștri și pentru prieteni ca să ne încărcăm bateriile.

Vibrația zilei este 4 și o să ne străduim să mulțumim pe toată lumea!

Horoscop 31 august – FECIOARĂ

O să ieșiți pe la evenimentele mondene dacă n-aveți propria aniversare și prietenii în jurul vostru, că e rost de petrecere. E o problemă de suflet care vă dă bătăi de cap și poate ieșiți la un tete-a-tete cu persoana în cauză să aveți niște lămuriri.

Horoscop 31 august – BALANȚĂ

O revedere emoționantă și poate treceți peste niște neînțelegeri mai vechi ca să puteți continua o relație care v-ar putea face fericiți. O să dați curs invitațiilor pe la evenimente din târg și o să faceți noi cunoștințe, revedeți și niște buni prieteni.

Horoscop 31 august – SCORPION

Vin bani de undeva și o să ieșiți cu ai voștri la o terasă, poate vă duceți la un concert, și o să vă deconectați după o săptămână încărcată cu de toate. O să vă treziți cu o surpriză plăcută, vine cineva, vă face și un cadou și or să fie niște dovezi de apreciere din partea acelei persoane.

Horoscop 31 august – SĂGETĂTOR

Aveți inspirație și o să-i luați pe prieteni să vă duceți într-un parc de aventură, într-un duș-întors într-o zonă de agrement și o să vă destindeți. O apariție pe nepusă masă poate să vă scoată din zona de confort și să ajungeți la un spectacol, ori poate într-o competiție, un sport extrem.

Horoscop 31 august – CAPRICORN

O să vă lăsați antrenați într-o escapadă turistică și să vă rupeți de munca de zi cu zi, de rutină, ca să mai luați o gură de aer proaspăt de altundeva. E posibil să faceți cunoștință cu cineva care vi s-ar potrivi ca fel de a fi și o să vă surprindă faptul că relația o să capete stabilitate.

Horoscop 31 august – VĂRSĂTOR

Se pare că o să vă curteze niște oameni cu care o să puteți încropi o colaborare și se întrevede succes dacă o să vă lăsați convinși să vă lăsați antrenați în acest business. Poate vă duceți în vizită la rude, mai treceți și pe la niște prieteni și o să vă placă toată plimbarea.

Horoscop 31 august – PEȘTI

E posibil să aibă loc o reuniune de familie și o să vă faceți planuri pentru vreo petrecere care va avea loc în curând: o nuntă, un botez, o aniversare ori altceva festiv. Se poate să mai cunoașteți și altă lume în timpul unei petreceri sau al unei excursii și să fie ceva durabil.

Horoscop 31 august – BERBEC

Poate vă dați întâlnire la o cafea cu cineva care e pe lungimea voastră de spirit și o să vă mai vedeți, în speranța că o să descoperiți o foarte bună compatibilitate. Revine cineva dintr-o fostă relație care nu concepe că nu mai sunteți împreună și vă cere iertare ca să vă împăcați.

Horoscop 31 august – TAUR

Ați putea da o fugă prin împrejurimi, la rude, la prieteni, ca să ziceți cuiva un „La mulți ani” și până la noapte să vă întoarceți, dacă n-aveți concediu. Poate plecați într-o plimbare cu trenul, dacă mașina e în service, ori poate ați luat una nouă și-i faceți rodajul și îi luați și pe prieteni cu voi.

Horoscop 31 august – GEMENI

O să vă bucurați, poate, de plăcerea unui joc, poate aveți meci sau e vreun hobby care vă pune energia în mișcare, îi luați și pe copii și pe prieteni și vă deconectați. Poate vă scoate la o cină în doi ființa iubită și se poate să puneți la cale și acele evenimente care vor avea loc în curând.

Horoscop 31 august – RAC

Vă întoarceți buzunarele pe dos ca să-i scoateți pe ai voștri într-un parc, la o terasă, că aveți un timp liber comun și vreți să profitați la maximum de el. O să vă invite la masă niște rude sau prieteni care v-au dus dorul și o să vă prindă bine un schimb emoțional.

Horoscop 31 august – LEU

O reușită în planul comunicării cu prietenii care au tot avut câte ceva să reproșeze, dar în sfârșit s-au convins că altcineva era vinovat și urmează reconcilierea. Poate dați o fugă într-o stațiune de agrement ca să vă bucurați de aer, peisaje și de relaxare.

