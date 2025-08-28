Horoscop 29 august 2025, cu Neti Sandu. Vin bani dintr-o sursă neașteptată

28-08-2025 | 21:21
Horoscop 29 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu câștiguri și rezultate vizibile. O să ne dăm interesul să facem lucruri atent controlate, ca să atingem rezultatul pe care ni-l dorim.  

Vibrația zilei este 11 și o să facem alegeri înțelepte, ca dovadă că ne-am maturizat.

Horoscop 29 august – FECIOARĂ

Sunt chestiuni importante de rezolvat și o să vă interesați de lucrurile care depind strict de voi. În rest, sunați sau trimiteți email autorităților de la care așteptați răspunsuri. Interacționați cu oameni care vă secondează la treabă, vă dau o mână de ajutor și vă pun în legătură cu alte persoane importante.

Horoscop 29 august – BALANȚĂ

Inițiativele vă aparțin și o să vă organizați astfel încât să respectați un program sau o agendă. Veți convinge grupul din care faceți parte să lucreze sincron. Vin bani dintr-o sursă neașteptată, acoperiți cheltuielile curente și rămâne și pentru o ieșire cu prietenii.

Horoscop 29 august – SCORPION

E momentul să vă îngrijiți de sănătate și să vă asigurați că cei dragi sunt în formă, ca să faceți față noilor provocări. Vi se dau și vouă niște bani din urmă, ceea ce vă permite să plecați undeva sau să-i trimiteți copiilor.

Horoscop 29 august – SĂGETĂTOR

Vă pregătiți de o relansare și vă adunați resursele interioare pentru a face lucruri de cea mai bună calitate. Poate faceți o investiție care să vă sporească banii din cont și să vă asigure o constanță financiară.

Horoscop 29 august – CAPRICORN

Se observă o mai bună colaborare cu șefii și colegii și puneți pe roate un proiect care vă aduce un plus de prestigiu. Vă puteți redresa din punct de vedere financiar – iar în ultima instanță, puteți recurge la un împrumut.

Horoscop 29 august – VĂRSĂTOR

Lume nouă vă solicită idei și o să colaborați bine, deschizându-vă noi oportunități de afirmare. E posibil să apară cineva care să vă fascineze și să înceapă o frumoasă poveste de dragoste.

Horoscop 29 august – PEȘTI

Vin vești bune legate de un job la care vă puteți duce în curând. Starea materială se îmbunătățește, iar progresul este vizibil. O invitație într-o stațiune de agrement poate fi binevenită dacă nu aveți multe obligații acasă.

Horoscop 29 august – BERBEC

Poate aflați abia acum ce s-a întâmplat cu partenerul de suflet și o să puteți trece peste unele neînțelegeri. Verificați actele pentru deplasări, că unele ar putea fi expirate – mare atenție.

Horoscop 29 august – TAUR

O să vă asigurați că analizele medicale sunt bune, ca să vă puteți atinge obiectivele la locul de muncă sau la școală. O întrevedere cu cineva care v-a dus dorul poate să decidă continuarea unei relații.

Horoscop 29 august – GEMENI

Ați putea obține un salariu mărit și să vă descurcați mai bine cu cheltuielile. În orice moment, poate apărea ființa mult visată și începeți o relație care depășește așteptările – ceva frumos și promițător.

Horoscop 29 august – RAC

Se potrivește să vină bani din surse particulare sau colaborări. Contul se umple, dar acordați atenție și familiei. Poate scoateți bani pentru reparații sau reamenajări acasă.

Horoscop 29 august – LEU

O să intrați în audiență pentru a cere drepturi, inclusiv financiare, și o să aveți de câștigat – totul depinde de curajul vostru. Aveți șanse mari de succes la examene sau interviuri, cu o reușită neașteptată.

