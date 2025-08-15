Horoscop 16 august 2025, cu Neti Sandu. Surprize, voie bună și planuri spontane de vacanță

Horoscop 16 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Surprize astăzi. Să fim și noi un pic mai dezinhibați, să dăm voie lucrurilor să se întâmple, să vină spre noi ca să ne bucurăm de viață.

Vibrația zilei este 7 și o să dăm dovadă și de înțelepciune, printre altele.

Horoscop 16 august – LEU

E animație la voi, ați tot primit invitații să vă duceți pe ici, pe colo și o să vă consultați și cu ai voștri să vedeți încotro s-o porniți, c-aveți nevoie cu toții de aer, de mare, de munte. Vă caută multă lume și poate plecați cu grupul pe undeva, ca să vă întâlniți și cu alți prieteni, c-aveți diverse de sărbătorit.

Horoscop 16 august – FECIOARĂ

O invitație la un eveniment – așa, din scurt – și poate vă mobilizați și vă duceți, c-o fi în alt oraș, și o să revedeți oameni dragi, că a trecut ceva vreme de când nu v-ați văzut. O să intrați la cheltuială: poate vă costă drumul, cazarea, mai schimbați și garderoba, dar o să vă descurcați, așa se pare.

Horoscop 16 august – BALANȚĂ

Se insistă să-i faceți o vizită cuiva căruia îi e dor de voi și o să vă faceți programul în așa fel încât să ajungeți măcar 2-3 zile, dacă v-ați consumat concediul. O să vă bucurați de o veste bună, de un accept: ați luat un examen, ați trecut cu bine de un interviu și o să le faceți cinste prietenilor.

Horoscop 16 august – SCORPION

O să vă treziți că v-au intrat niște bani în cont și o să vă deschidă oportunitatea s-o porniți spre o destinație de vacanță, dacă bugetul vă permite acest lucru. Poate se anunță un party prin țară, pe undeva, și o să vă fie la-ndemână să dați o fugă pân-acolo, poate cu niște prieteni.

Horoscop 16 august – SĂGETĂTOR

O întâlnire-surpriză: cine știe cu cine vă treziți fie la ușă, fie în drumurile voastre, apare cineva care o să-și arate intențiile pentru o relație de cuplu – vedeți ce simțiți. Poate plecați într-un city break sau un teambuilding, ca să vă hrăniți cumva inspirația, să fiți și mai creativi la slujbă.

Horoscop 16 august – CAPRICORN

Poate vă duceți la un concert, o să primiți o invitație de onoare și o să vă pliați pe dorințele celor dragi, mergând împreună pe la evenimentele mondene. Poate vă dați întâlnire la un fresh, o cafea cu cineva care o să vă propună o afacere. E de luat în serios.

Horoscop 16 august – VĂRSĂTOR

E posibil să fie un eveniment festiv în familie, chiar dacă nu la voi acasă, și o să vă-ntrețineți frumos cu prietenii și cu rudele de toate gradele. O să fiți înconjurați de oameni care vă împărtășesc credințele, poate aveți un obiectiv comun și, până una-alta, o să vă distrați.

Horoscop 16 august – PEȘTI

Se poate să vă treziți cu musafiri care nici măcar n-or să stea cu voi acasă, ci or să vă scoată în oraș, dacă nu chiar mai departe, într-o stațiune turistică. O preocupare de timp liber o să-i adune în jurul vostru pe cei care vă împărtășesc hobbyurile: în parc, la piscină.

Horoscop 16 august – BERBEC

Sunteți expeditivi cu treburile gospodărești, că vreți s-o-ntindeți la plajă sau într-o excursie prin țară, ca să mai uitați de muncă și de rate. Sunteți dornici de socializare și poate vă duceți la o nuntă, un botez, o fi ziua cuiva de naștere sau alt eveniment festiv.

Horoscop 16 august – TAUR

Intră și ies bani, atât cât să vă ajungă să vă și distrați, că de aprovizionare vă ajung sigur, și o să știți cum să-i cheltuiți cu ai voștri la o terasă, la piscină. O să alegeți o variantă de relaxare cu familia, să vă tihnească, poate ați avut cu toții o perioadă încărcată.

Horoscop 16 august – GEMENI

La voi, surprizele se țin lanț: poate vă treziți cu oferte de lucru, așa, din senin, vine cineva care vă scoate la o sindrofie și o să fie presărată cu momente inedite. Se poate să dați dovadă de spontaneitate și să vă hotărâți dintr-o dată să-l luați pe partenerul de cuplu și să dați o fugă la malul mării.

Horoscop 16 august – RAC

O să vă faceți și vouă, și alor voștri, o plăcere să vă duceți la plajă sau la munte, undeva, ori la un concert, ca să vă bucurați de atmosfera de vacanță. Poate îi pregătiți cuiva apropiat o petrecere-surpriză, drept răsplată pentru că a luat un examen sau și-a găsit loc de muncă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













