Horoscop 28 august 2025, cu Neti Sandu. Schimbare în carieră și stabilitate pe plan financiar

27-08-2025 | 21:58
Horoscop 28 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. O să muncim cu simț de răspundere și multe lucruri o să ne iasă la mare artă, iar o să ne ocupăm și de noi, de sănătatea noastră.  

Neti Sandu

Vibrația zilei este 1 și e bine să începem ceva care să ne reinventeze.

Horoscop 28 august – FECIOARĂ

E posibil să faceți o schimbare de macaz în carieră și să intrați într-un parteneriat care să vă aducă stabilitate financiară și relații, ca să faceți rost de proiecte noi. Par să se adune banii de pe unde au fost împrăștiați și vă faceți niște socoteli să vedeți dacă puteți pleca în weekend pe undeva, sau să vă plimbați mai pe lângă casă.

Horoscop 28 august – BALANȚĂ

Poate vi se oferă ceva nou de lucru și trebuie să vă faceți timp, printre picături, că mai sunt restanțe de care nu puteți scăpa cu una, cu două. Se repară, ca prin minune, o relație sentimentală și o să dați uitării toate neînțelegerile; va fi o relație sudată.

Horoscop 28 august – SCORPION

Se poate să reziliați un contract în favoarea altuia și o să vă negociați mai bine banii și condițiile de lucru, ca să nu ieșiți în pierdere. Se poate să aveți fie o negociere, fie un examen, ori poate un interviu; e ceva solicitant și o să vă străduiți să ieșiți cu fruntea sus.

Horoscop 28 august – SĂGETĂTOR

O să urgentati niște demersuri ca să vă puteți lua banii, că mai aveți diverse de cumpărat, poate pentru evenimentul de weekend, ori poate plecați pentru câteva zile pe undeva. Se rezolvă, din mers, o chestiune care ține de școală sau de unele obligații de serviciu și o să vi se ia o greutate de pe umeri.

Horoscop 28 august – CAPRICORN

E bine să fiți insistenți în privința banilor, ca să fiți siguri că îi primiți și să vă puteți achita toate obligațiile financiare, să vă echilibrați bugetul. Șefii par să fie cooperanți și le mai puteți cere diverse înlesniri – acum e momentul.

Horoscop 28 august – VĂRSĂTOR

Vi se face o ofertă generoasă de bani ca să acceptați o colaborare. Voi știți ce vă doriți și e momentul să acționați în direcția dorințelor voastre.

Horoscop 28 august – PEȘTI

Se pare că o să trebuiască să vă îngrijiți și de voi, să faceți niște investigații medicale ca să vedeți dacă organismul este în stare bună.

Horoscop 28 august – BERBEC

Cineva dintr-o fostă relație vă invită la o cafea și așteaptă niște răspunsuri, iar voi poate mai aveți niște întrebări de pus.

Horoscop 28 august – TAUR

Relația de cuplu promite să fie mai armonioasă, iar dacă sunteți singuri, o să apară și pentru voi cineva interesant.

Horoscop 28 august – GEMENI

E posibil să întâlniți pe cineva și să construiți o relație așa cum aveți nevoie, completându-vă frumos reciproc.

Horoscop 28 august – RAC

Partenerul de cuplu este acaparat de muncă, dar după program poate ieșiți în doi pentru un plus de culoare în relație.

Horoscop 28 august – LEU

Se poate să descoperiți un hobby care să vă elibereze de stres și să vă facă viața mai frumoasă.

