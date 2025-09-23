Horoscop 24 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Vin bani din surse colaterale pentru o zodie

Horoscop 24 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi acidulată. Apar preocupări la tot pasul, dar și noi o să avem soluțiile la purtător.

Vibrația zilei este 6 și ideal ar fi să menținem un echilibru interior!

Horoscop 24 septembrie 2025 – BALANȚĂ

Vi se fac niște oferte de lucru, dar o să vă consultați întâi cu niște persoane competente ca să știți dacă e potrivită vouă munca respectivă și, după, dați răspunsul. O să puteți obține unele avantaje din partea șefilor, dacă îi prindeți în toane bune, că de meritat, meritați.

Horoscop 24 septembrie 2025 – SCORPION

Poate vă faceți timp să vă ocupați de casă, sunt multe treburi care or să vă solicite – și o să trebuiască să vă ocupați și de voi, de sănătatea voastră. Se poate să apară cineva care să vă facă viața mai frumoasă, dacă sunteți singuri, și o să vă faceți program de plimbări în perioada care urmează.

Horoscop 24 septembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Sunt oameni care să vă ajute, să vă susțină și o să desfășurați niște activități care să vă aducă satisfacții morale, că o să ajutați și voi, la rândul vostru, niște oameni. E animație la voi, vreți să faceți mai multe treburi deodată și o să aveți o invitație de toată lauda.

Horoscop 24 septembrie 2025 – CAPRICORN

Se poate să vă curteze cineva pentru un job și, dacă tot aveți de gând să faceți o schimbare, poate vă dați acceptul. Vi se vor semna, în sfârșit, acele acte pe care le așteptați de multă vreme și o să treceți la un nivel superior, cu diverse câștiguri.

Horoscop 24 septembrie 2025 – VĂRSĂTOR

O invitație în oraș, vrea cineva să vă facă o surpriză și să vedeți un film, o piesă de teatru, să mai ieșiți din rutina de zi cu zi. Se poate să vi se aprobe un împrumut bancar și să treceți la pasul următor: să vă luați o casă, o mașină.

Horoscop 24 septembrie 2025 – PEȘTI

Ați putea face niște achiziții pentru casă și să vă vedeți și de concediu, și să încercați să rezolvați mai multe lucruri, că e un suport astral favorizant. Se poate să vă bucurați de o prezență plăcută, de revenirea cuiva după o absență de câteva luni și viața voastră o să capete culoare.

Horoscop 24 septembrie 2025 – BERBEC

O să dați drumul unei activități care să vă aducă atât prestigiu, cât și câștiguri financiare și se poate transforma într-o afacere în toată regula. Se poate să primiți, cadou, un weekend de vis și să-i întoarceți și voi gestul ființei iubite, cu prima ocazie.

Horoscop 24 septembrie 2025 – TAUR

E posibil să apară un proiect care să vă acapareze cu totul și să lucrați cu spor și să și luați bani ca lumea, că o să se bucure de succes. Se conturează niște bani, care v-ar oferi ocazia să le luați alor voștri acele lucruri pe care și le-au dorit de multă vreme.

Horoscop 24 septembrie 2025 – GEMENI

Poate vă așezați la masa negocierilor să cereți cât considerați că vi se cuvine, în cazul unui parteneriat, și o să țineți la principiile voastre, deși mai puteți lăsa un pic și de la voi. Ați putea recupera acei bani pe care-i așteptați de anul trecut și o să aveți pentru plata ratelor și a facturilor și ca să vă puteți mișca în voie.

Horoscop 24 septembrie 2025 – RAC

O să vi se recunoască valoarea în cadrul unei ședințe sau la un nivel mai mare și o să căpătați mai multă încredere ca să vă puneți planurile în aplicare. Poate vă faceți mai mult timp pentru socializare și o să puneți la cale și preocupări de timp liber, deconectante.

Horoscop 24 septembrie 2025 – LEU

Se poate să schimbați profilul, să încercați altă profesie sau să deveniți independenți, liber-profesioniști, să n-aveți șefi, dacă s-ar putea. Vin bani din surse colaterale, poate sunt acele sume restante pe care le așteptați cine știe de când.

Horoscop 24 septembrie 2025 – FECIOARĂ

Se rezolvă o chestiune contractuală și o să vă puteți cere drepturile, să primiți banii cuveniți și restul. Poate vă pregătiți de un moment decisiv – să luați o hotărâre referitoare la relația de cuplu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













