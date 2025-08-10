Horoscop 11 august 2025, cu Neti Sandu. Începuturi curajoase și decizii inspirate pentru toate zodiile

Horoscop 11 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. Mercur și-a reluat mersul direct și vom depăși cu ușurință obstacolele – avem inspirație și aplomb.

Vibrația zilei este 11 și ne ajută să atingem acel prag subtil al înțelepciunii.

Horoscop 11 august – LEU

Se deblochează unele situații și veți putea primi bani pentru a vă face mici plăceri – poate o escapadă la mare sau la munte, pentru a vă reîncărca bateriile.

Aveți șansa să vă exprimați un punct de vedere care să fie bine primit și chiar să puneți în mișcare un proiect ambițios.

Horoscop 11 august – FECIOARĂ

E un moment bun să vă ocupați de sănătate – un consult, analize sau un tratament necesar pentru a fi în formă maximă.

Poate intrați în audiență la superiori pentru a solicita ceva promis mai demult – iar acum sunt șanse mari să și primiți.

Horoscop 11 august – BALANȚĂ

Puteți recupera o sumă de bani care vă va ajuta să scăpați de obligații financiare și să vă bucurați de mai multă libertate.

Sunt evenimente mondene în oraș și vă veți organiza timpul astfel încât să ieșiți seara cu prietenii.

Horoscop 11 august – SCORPION

Banii par să vă ajungă pentru o escapadă la mare, la munte sau chiar într-o țară vecină, pentru câteva zile de vacanță.

Vă poate atrage un nou domeniu de studiu – verificați durata, costurile și vedeți dacă vă permiteți investiția.

Horoscop 11 august – SĂGETĂTOR

Prietenii din țară sau din străinătate vă invită pe la ei și veți fi dispuși să faceți drumul pentru bucuria revederii.

Vă pot intra bani dintr-o investiție, ceea ce v-ar putea determina să plecați într-o stațiune de agrement.

Horoscop 11 august – CAPRICORN

Se anunță un nou contract – bateți palma și vă asigurați resursele necesare pentru un trai liniștit.

Relația de cuplu se consolidează vizibil și, pentru unii dintre voi, urmează logodna sau chiar căsătoria.

Horoscop 11 august – VĂRSĂTOR

Vă revendicați drepturile și autoritățile nu prea au ce face – aveți toate actele și argumentele în regulă.

Este posibil ca niște prieteni sau rude să vă propună să le fiți nași, iar invitația vă onorează.

Horoscop 11 august – PEȘTI

Recuperați o sumă de bani și veți ști să vă organizați cheltuielile, astfel încât să acoperiți lipsurile.

O persoană care v-a dus dorul revine în viața voastră – fie cu un telefon, fie cu o invitație la o plimbare, poate chiar în alt oraș.

Horoscop 11 august – BERBEC

E posibil să începeți o viață nouă – un nou job sau un domeniu de studii care vă atrage și vă entuziasmează.

O confruntare cu cineva care vrea mereu să aibă dreptate vă va pune pe gânduri, dar nu renunțați la propriile convingeri.

Horoscop 11 august – TAUR

Se conturează un proiect nou, solicitant, dar și plin de recompense – veți câștiga relații noi și o evoluție vizibilă.

Dacă ați tot amânat un control medical, acum ar fi momentul să vă ocupați de sănătate – pot apărea simptome mai serioase.

Horoscop 11 august – GEMENI

Aveți multe de spus și de făcut – s-ar putea să vorbiți într-un context oficial și să primiți susținere pentru ideile voastre.

Relația sentimentală e în impas în această perioadă – e momentul să analizați ce puteți face pentru a aduce echilibru.

Horoscop 11 august – RAC

Aveți parte de o energie de susținere care vă oferă curaj pentru acele lucruri pe care înainte nu îndrăzneați să le faceți.

Vă aflați într-un proces de transformare continuă – veți atinge un nou nivel profesional, dar și personal.

