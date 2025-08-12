Horoscop 13 august 2025, cu Neti Sandu. Zi de ajustări, decizii inspirate și întâlniri cu rost

12-08-2025 | 21:20
PRO TV

Horoscop 13 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. Ne vom gestiona energia astfel încât să ne ajungă pentru toate urgențele care pot apărea pe parcursul zilei. Să fim prompți în replică și eficienți în acțiuni.  

Vibrația zilei este 4, și vom avea grijă să le oferim celor dragi tot ce au nevoie.

Horoscop 13 august – LEU

Este momentul să vă „restartați”, să dați drumul unui proiect în care v-ați pus mari speranțe și să căutați sponsori care să vă susțină financiar.

Relația de cuplu are de câștigat dacă ieșiți mai des și comunicați mai bine – evitați distanțarea emoțională.

Horoscop 13 august – FECIOARĂ

Veți face eforturi să rezolvați volumul mare de muncă de la serviciu, dar și treburile de acasă.

După ce puneți totul în ordine, veți avea timp și pentru voi.

Vin bani de undeva și vor fi bineveniți, mai ales că apar cheltuieli neprevăzute.

Horoscop 13 august – BALANȚĂ

S-ar putea ca șefii să aibă câteva reproșuri, dar veți reuși să demonstrați că sunteți competenți și valoroși.

Veți primi un răspuns afectiv din partea cuiva care își dorește o relație – și se pare că și voi simțiți la fel, dacă sunteți singuri.

Horoscop 13 august – SCORPION

Este posibil să vă vină bani din urmă – o recalculare – și veți fi apreciați la adevărata voastră valoare.

Cineva vă invită la o cafea și s-ar putea să vă propună o plecare de weekend, poate un city break.

Horoscop 13 august – SĂGETĂTOR

Intrați în contact cu oameni care au aceleași hobby-uri – posibil în timpul unei vacanțe.

Vă atrage un nou domeniu de studiu și începeți să cercetați piața: costuri, oferte, oportunități.

Horoscop 13 august – CAPRICORN

Se reglează o situație contractuală, iar voi vă veți organiza astfel încât să vă împărțiți eficient între mai multe direcții.

Relația sentimentală devine mai serioasă – poate vă gândiți chiar la căsătorie.

Horoscop 13 august – VĂRSĂTOR

Angajatori sau colaboratori vă curtează pentru un proiect – vă consultați cu cunoscuți din domeniu pentru o părere avizată.

Se conturează o ieșire în weekend – poate la mare – pentru o schimbare de decor și relaxare.

Horoscop 13 august – PEȘTI

Ați cheltuit destul de mult în ultima vreme și nici acum nu vă puteți abține, dar situația se va redresa treptat.

Aveți răbdare.

Se ivește ocazia de a cumpăra ceva costisitor pentru casă, dar veți păstra bani și pentru o mică escapadă de weekend.

Horoscop 13 august – BERBEC

Primiți o invitație de a pleca undeva – fie în weekend, fie în câteva zile de concediu, iar gânduri de călătorie chiar aveți.

Prietenii vă scot la piscină, la o terasă – o ieșire socială v-ar face foarte bine.

Horoscop 13 august – TAUR

Sunt șanse bune de reușită în activitățile de grup – fie în muncă, fie într-o excursie sau vacanță bine planificată.

E bine să vă faceți timp și pentru sănătate – repetați niște analize sau mergeți la un control medical.

Horoscop 13 august – GEMENI

Probabil v-ați decis cu cine să semnați un contract și cu cine nu – analizați atent posibilitățile unei colaborări suplimentare.

Este posibil să întâlniți o persoană cu care aveți multe în comun și să începeți o relație – oferiți-i atenție.

Horoscop 13 august – RAC

Intrați în contact cu oameni care vă susțin și vă pot ghida spre direcția profesională potrivită – semnele sunt clare.

Fiți atenți la indicii.

Se pot produce schimbări în viața voastră care să vă ofere un trai mai bun și mai multă bucurie de a trăi.

