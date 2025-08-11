Horoscop 12 august 2025, cu Neti Sandu. Evenimente neașteptate, soluții rapide și motive de sărbătoare

Horoscop 12 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată. Vom crea ocazii – dacă ele nu apar din senin – pentru a rezolva lucruri care ne apasă de ceva timp.

Vibrația zilei este 3 – sinceritatea ne poate deschide uși și aduce echilibru.

Horoscop 12 august – LEU

Vă faceți monetarul să vedeți cum stați la capitolul finanțe – a venit scadența și trebuie să faceți câteva plăți.

Se rezolvă probleme mai vechi și veți putea lichida restanțele pentru a lansa proiecte noi.

Horoscop 12 august – FECIOARĂ

Apar tot felul de confirmări: primiți undă verde pentru ce v-ați propus, vi se oferă banii necesari și vă emancipați profesional.

Un angajator va insista să vă alăturați unui proiect pe care doar voi îl puteți duce la capăt – veți găsi soluțiile potrivite.

Horoscop 12 august – BALANȚĂ

Aveți o mobilizare exemplară – poate v-ați implicat într-o cauză socială, sprijiniți o fundație sau ajutați persoane aflate în dificultate.

Vi se încredințează o funcție, vi se oferă un titlu sau un job important – e o promovare clară.

Horoscop 12 august – SCORPION

Continuați să fiți invitați prin țară sau în străinătate, și vă veți organiza programul pentru a prinde câteva zile de relaxare.

Primiți o invitație la un eveniment monden, unde se vor menționa și succesele voastre recente – veți fi felicitați.

Horoscop 12 august – SĂGETĂTOR

Aveți „viza” pentru plecare – fie un concediu prelungit, fie o escapadă de weekend, dacă sunteți mai ocupați.

Este posibil să faceți o investiție bună – ați învățat cum să vă înmulțiți banii și vă puneți planurile în aplicare.

Horoscop 12 august – CAPRICORN

S-ar putea să mai cheltuiți niște bani pentru casă – cumpărați lucruri care să sporească nivelul de confort, poate la rugămintea celor din familie.

Este posibil să vă pregătiți pentru musafiri – poate în weekend – și veți fi în plin avânt organizatoric.

Horoscop 12 august – VĂRSĂTOR

Este momentul să luptați pentru recâștigarea unor drepturi – vă afirmați într-un domeniu și primiți, în sfârșit, recunoaștere.

Lucrați în echipă și se vede imediat forța grupului – vine succesul.

Horoscop 12 august – PEȘTI

Apar cheltuieli – plăți restante, taxe, facturi – dar veți ști să vă gestionați bugetul astfel încât să vă ajungă.

E posibil să reflectați dacă să prelungiți un contract sau să-l încheiați și să porniți pe un drum nou.

Horoscop 12 august – BERBEC

Vă orientați către un alt job și nu renunțați până nu ieșiți în evidență prin calitățile voastre – nu e momentul modestiei.

Aveți o întrevedere cu cineva care vă propune o activitate recreativă – ceva relaxant, care sigur o să vă prindă bine.

Horoscop 12 august – TAUR

Apar probleme legate de sănătate și ar fi indicat să mergeți la medic – analizați starea actuală, faceți investigații.

Poate le asigurați copiilor o plecare în tabără – fie mergeți împreună, fie aveți încredere să-i lăsați singuri.

Horoscop 12 august – GEMENI

Lucrurile merg mai ușor – comunicați excelent și e posibil să participați la evenimente unde veți susține chiar un discurs motivațional.

Aveți de dat un examen sau mergeți la un interviu – mintea vă e limpede și vă veți descurca excelent.

Horoscop 12 august – RAC

Proiecte mari se întrevăd la orizont și vă veți încumeta – aveți energie din plin, susținuți de Jupiter, care rămâne un an în zodia voastră.

Poate semnați un contract care aduce bani și experiență valoroasă.

