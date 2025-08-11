Horoscop 12 august 2025, cu Neti Sandu. Evenimente neașteptate, soluții rapide și motive de sărbătoare

Horoscop 12 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată. Vom crea ocazii – dacă ele nu apar din senin – pentru a rezolva lucruri care ne apasă de ceva timp.  

Vibrația zilei este 3 – sinceritatea ne poate deschide uși și aduce echilibru.

Horoscop 12 august – LEU

Vă faceți monetarul să vedeți cum stați la capitolul finanțe – a venit scadența și trebuie să faceți câteva plăți.

Se rezolvă probleme mai vechi și veți putea lichida restanțele pentru a lansa proiecte noi.

Horoscop 12 august – FECIOARĂ

Apar tot felul de confirmări: primiți undă verde pentru ce v-ați propus, vi se oferă banii necesari și vă emancipați profesional.

Un angajator va insista să vă alăturați unui proiect pe care doar voi îl puteți duce la capăt – veți găsi soluțiile potrivite.

Horoscop 12 august – BALANȚĂ

Aveți o mobilizare exemplară – poate v-ați implicat într-o cauză socială, sprijiniți o fundație sau ajutați persoane aflate în dificultate.

Vi se încredințează o funcție, vi se oferă un titlu sau un job important – e o promovare clară.

Horoscop 12 august – SCORPION

Continuați să fiți invitați prin țară sau în străinătate, și vă veți organiza programul pentru a prinde câteva zile de relaxare.

Primiți o invitație la un eveniment monden, unde se vor menționa și succesele voastre recente – veți fi felicitați.

Horoscop 12 august – SĂGETĂTOR

Aveți „viza” pentru plecare – fie un concediu prelungit, fie o escapadă de weekend, dacă sunteți mai ocupați.

Este posibil să faceți o investiție bună – ați învățat cum să vă înmulțiți banii și vă puneți planurile în aplicare.

Horoscop 12 august – CAPRICORN

S-ar putea să mai cheltuiți niște bani pentru casă – cumpărați lucruri care să sporească nivelul de confort, poate la rugămintea celor din familie.

Este posibil să vă pregătiți pentru musafiri – poate în weekend – și veți fi în plin avânt organizatoric.

Horoscop 12 august – VĂRSĂTOR

Este momentul să luptați pentru recâștigarea unor drepturi – vă afirmați într-un domeniu și primiți, în sfârșit, recunoaștere.

Lucrați în echipă și se vede imediat forța grupului – vine succesul.

Horoscop 12 august – PEȘTI

Apar cheltuieli – plăți restante, taxe, facturi – dar veți ști să vă gestionați bugetul astfel încât să vă ajungă.

E posibil să reflectați dacă să prelungiți un contract sau să-l încheiați și să porniți pe un drum nou.

Horoscop 12 august – BERBEC

Vă orientați către un alt job și nu renunțați până nu ieșiți în evidență prin calitățile voastre – nu e momentul modestiei.

Aveți o întrevedere cu cineva care vă propune o activitate recreativă – ceva relaxant, care sigur o să vă prindă bine.

Horoscop 12 august – TAUR

Apar probleme legate de sănătate și ar fi indicat să mergeți la medic – analizați starea actuală, faceți investigații.

Poate le asigurați copiilor o plecare în tabără – fie mergeți împreună, fie aveți încredere să-i lăsați singuri.

Horoscop 12 august – GEMENI

Lucrurile merg mai ușor – comunicați excelent și e posibil să participați la evenimente unde veți susține chiar un discurs motivațional.

Aveți de dat un examen sau mergeți la un interviu – mintea vă e limpede și vă veți descurca excelent.

Horoscop 12 august – RAC

Proiecte mari se întrevăd la orizont și vă veți încumeta – aveți energie din plin, susținuți de Jupiter, care rămâne un an în zodia voastră.

Poate semnați un contract care aduce bani și experiență valoroasă.

planete, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii, astre

GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
