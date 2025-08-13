Horoscop 14 august 2025, cu Neti Sandu. Alegeri inspirate într-o zi cu multe provocări

Horoscop 14 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi solicitantă. Avem obiective clare de atins și e bine să ne dozăm energia, să ne calculăm resursele interioare ca să ajungem cu bine la punctul terminus.

Vibrația zilei este 5 și ne va provoca să ne exersăm curajul, să ne cunoaștem mai bine și să descoperim de ce suntem în stare.

Horoscop 14 august – LEU

Aveți o întrevedere cu niște oameni care vă propun o afacere ce pare promițătoare atât în ceea ce privește volumul de muncă, cât și câștigurile.

Poate plecați pe undeva ca să vă relaxați, le faceți o vizită unor prieteni și întăriți legătura cu ei.

Horoscop 14 august – FECIOARĂ

Intrați la cheltuială – poate sunt niște datorii din urmă de achitat – și va trebui să vă drămuiți banii astfel încât să vă ajungă până la următorul salariu, fără să fie nevoie să vă împrumutați.

Se acutizează unele probleme de sănătate, care se pot complica dacă nu mergeți la medic. Aveți grijă și începeți un tratament!

Horoscop 14 august – BALANȚĂ

Se vorbește – de bine – despre voi în cercuri largi, iar recomandările primite v-ar putea ajuta să obțineți un alt loc de muncă sau o promovare.

Poate vă asociați cu oameni care vă împărtășesc idealurile și formați o echipă de elită, cu șanse reale de succes.

Horoscop 14 august – SCORPION

Sunteți pe punctul de a pleca într-o stațiune turistică sau în vizită la prieteni, ca să vă rupeți de stresul cotidian.

Abia acum vă intră niște bani pentru care ați făcut demersuri în urmă cu aproximativ o lună.

Horoscop 14 august – SĂGETĂTOR

Se organizează un teambuilding sau o ieșire cu colegii. Sau poate plecați singuri într-o scurtă excursie de o zi-două, pentru a vă limpezi gândurile.

Vin bani din urmă, în urma unor solicitări făcute anterior.

Horoscop 14 august – CAPRICORN

Relația cu partenerul de cuplu devine din ce în ce mai stabilă, iar dacă aveți planuri de călătorie, se pot concretiza până anul viitor pe vremea asta.

Faceți cunoștință cu persoane care vă susțin ideile și proiectele – sprijin valoros pentru a avansa profesional.

Horoscop 14 august – VĂRSĂTOR

Reapare cineva care vrea să se asigure că nu v-ați răzgândit și așteaptă acordul vostru pentru un contract.

Asigurați-vă că aveți încredere în cei cu care veți lucra.

Este posibil să vi se ceară mai multă punctualitate la serviciu sau o implicare mai mare – poate din cauza unui nou șef sau a unei inspecții.

Horoscop 14 august – PEȘTI

S-ar putea să fiți într-o situație financiară delicată și să cereți un avans salarial sau chiar un împrumut de la bancă, dacă nu aveți economii.

Pe plan emoțional se instalează un echilibru și este posibil să apară în viața voastră o persoană specială, așteptată de mult timp.

Horoscop 14 august – BERBEC

Prietenii vă caută pentru o activitate de grup – poate mergeți la piscină, pe un teren de sport sau faceți ceva distractiv, care să vă relaxeze.

Apar cheltuieli neprevăzute – poate e ziua cuiva și luați un cadou, sau dați peste reduceri tentante și nu vă puteți abține.

Horoscop 14 august – TAUR

Aveți mult de muncă, atât la serviciu, cât și acasă, dar faceți față cu brio.

În weekend, vă veți bucura de odihnă și deconectare totală.

Ieșiți la o înghețată, mergeți la ștrand sau vă întâlniți cu prietenii ca să aflați ultimele noutăți și realizări din anturaj.

Horoscop 14 august – GEMENI

Se adună mai mulți bani în cont și veți putea pleca undeva în weekend – la mare, la munte – oriunde își doresc și cei dragi vouă.

Vi se propune un parteneriat de afaceri – dacă aveți timp și nu sunteți deja suprasolicitați, poate acceptați. Sau îl amânați.

Horoscop 14 august – RAC

Aveți un flux de energie bun și inspirație pentru afaceri – știți în ce direcție să mergeți și sunteți sprijiniți de cei din jur.

O idee mai veche se poate materializa, iar rezultatul poate fi o îmbunătățire semnificativă a situației financiare, destul de curând.

