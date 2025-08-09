Horoscop 10 august 2025, cu Neti Sandu. Întâlniri neașteptate, invitații speciale și regăsiri emoționante

Horoscop cu Neti Sandu
10-08-2025 | 09:02
×
Codul embed a fost copiat

Horoscop 10 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi a împăcării. O să ne trezim puși în fața unor situații care să ne aducă zâmbetul pe buze, exact când credeam că am încurcat-o rău.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 1 și ne poate ajuta să trecem peste supărări mai vechi și să o luăm de la capăt, cu mai multă încredere.

Horoscop 10 august – LEU

Se poate să faceți cunoștință cu o persoană cu temperament puternic, iar deși aveți energie, va fi o provocare să țineți pasul.

Evenimentele mondene vă atrag – poate le urmăriți sau chiar participați, pentru a fi la curent cu tot ce e nou.

Horoscop 10 august – FECIOARĂ

Poate fi un moment special în familie și veți chema și prieteni apropiați, pentru o atmosferă relaxantă, după o perioadă intensă de muncă.

Citește și
neti sandu
Horoscop 4 august 2025, cu Neti Sandu. Zi de progres, vești bune și decizii inspirate

E posibil să fiți invitați de onoare la un eveniment legat de carieră – cuvinte frumoase, recunoaștere sau chiar un premiu binemeritat.

Horoscop 10 august – BALANȚĂ

Aveți chef de plecat – fie prin țară, fie în afara ei, dacă prietenii vă propun o escapadă. Alegerea va depinde și de buget.

Poate vă implicați într-o competiție unde veți da tot ce aveți mai bun – dorința de a câștiga va fi puternică.

Horoscop 10 august – SCORPION

Vă caută cineva drag, venit de departe, și revederea va fi emoționantă. Aveți multe de împărtășit.

E momentul potrivit pentru o cheltuială planificată – nu veți avea regrete, pentru că simțiți că faceți ceea ce trebuie.

Horoscop 10 august – SĂGETĂTOR

Se strânge gașca de prieteni care știu să se distreze ca voi și planificați o escapadă care să mulțumească pe toată lumea.

O surpriză plăcută ar putea fi în pregătire – poate chiar o petrecere în cinstea voastră, organizată în secret.

Horoscop 10 august – CAPRICORN

Găsiți timp pentru a vă vedea cu prietenii – poate ajungeți la un târg, un concert sau o activitate care vă umple de energie.

Cineva vă poate oferi un cadou neașteptat – o invitație la film, la piscină sau la un spectacol – ce aduce un plus de stare de bine.

Horoscop 10 august – VĂRSĂTOR

Faceți cunoștință cu cineva care vede în voi un potențial partener de afaceri și poate începe o colaborare interesantă.

S-ar putea să mergeți la o nuntă sau un botez, iar pentru asta e nevoie să faceți un drum în alt oraș.

Horoscop 10 august – PEȘTI

Cineva vă invită la masă – sunt lucruri importante de discutat și e posibil să se ia o decizie pe termen lung.

Vă lipsește o anumită persoană și, chiar dacă aveți programul aglomerat, veți face un efort să o revedeți.

Horoscop 10 august – BERBEC

Poate ieșiți cu prietenii la o terasă sau vă petreceți ziua la piscină. Dacă aveți posibilitatea, o fugă la mare ar fi ideală.

E posibil să participați la o competiție – poate chiar una sportivă, fie a voastră, fie a copiilor.

Horoscop 10 august – TAUR

Primiți o invitație la o petrecere – poate fi o nuntă sau alt eveniment unde veți revedea prieteni dragi și vă veți simți excelent.

Vă veți ocupa și de voi, și de bunăstarea familiei – pentru că armonia de acasă este prioritatea voastră.

Horoscop 10 august – GEMENI

Se anunță un eveniment festiv și vreți să fiți prezenți – o ocazie de a vă reîntâlni cu prieteni vechi și de a lega prietenii noi.

Poate o cafea în doi clarifică mai bine o discuție de afaceri, decât un simplu apel telefonic – ceva interesant se poate contura.

Horoscop 10 august – RAC

O invitație de la prieteni vă sună bine – poate ieșiți la o cină în oraș, deși voi preferați postura de gazdă.

Poate fi un moment decisiv în plan personal – vă deschideți sufletul și îi spuneți persoanei iubite ce simțiți cu adevărat.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, planete, horoscop neti sandu, zodii,

Dată publicare: 09-08-2025 21:06

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
Citește și...
Horoscop 5 august 2025, cu Neti Sandu. O zi plină de provocări, dar și de reușite neașteptate
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 5 august 2025, cu Neti Sandu. O zi plină de provocări, dar și de reușite neașteptate

Horoscop 5 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată. Se pare că o să depunem mai mult efort pentru lucruri care, aparent, par ușoare, dar tocmai de aceea o să le apreciem mai mult.  

Horoscop 4 august 2025, cu Neti Sandu. Zi de progres, vești bune și decizii inspirate
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 4 august 2025, cu Neti Sandu. Zi de progres, vești bune și decizii inspirate

Horoscop 4 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu spor. O să ne orientăm din mers, ca să știm cum să ajungem rapid la destinația propusă, la obiectivul pentru care ne-am zbătut vreme îndelungată, și o să avem succes.

Horoscop 3 august 2025, cu Neti Sandu. O zi cu surprize plăcute
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 3 august 2025, cu Neti Sandu. O zi cu surprize plăcute

Horoscop 3 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi de relaxare. O să alegem, după pofta inimii, anturajul care să ne însoțească pe parcursul zilei și o să ne deconectăm, să mai facem și lucruri care să ne priască.  

Horoscop 2 august 2025, cu Neti Sandu. Zi de relaxare, întâlniri frumoase și vești bune
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 2 august 2025, cu Neti Sandu. Zi de relaxare, întâlniri frumoase și vești bune

Horoscop 2 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi lejeră. O să ne dăm întâlnire cu cei care ne fac viața frumoasă și o să facem plimbări, ne ducem la piscină, la petreceri, lăsăm deoparte munca și grijile financiare.  

Horoscop 1 august 2025, cu Neti Sandu. Surprize în plan financiar și emoțional pentru fiecare zodie
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 1 august 2025, cu Neti Sandu. Surprize în plan financiar și emoțional pentru fiecare zodie

Horoscop 1 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată. O să dăm zor să ne achităm de toate obligațiile și să ne rămână timp s-o pornim și spre o destinație de vacanță.  

Recomandări
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
Stiri Educatie
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

Urmează zile de șoc pentru sistemul de învățământ! Luni aflăm câte școli trebuie comasate, pentru că au scăzut sub pragul minim de 500 de elevi înscriși și câți copii și profesori vor fi obligați să se transfere.

Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”
Stiri actuale
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska
Stiri externe
Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

După ce aliații europeni ai Kievului au denunțat intenția lui Donald Trump de a negocia singur cu Vladimir Putin pacea din Ucraina, Casa Albă ia în considerare să-l invite și pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre președintele american și cel rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 August 2025

30:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12