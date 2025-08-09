Horoscop 10 august 2025, cu Neti Sandu. Întâlniri neașteptate, invitații speciale și regăsiri emoționante

Horoscop 10 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi a împăcării. O să ne trezim puși în fața unor situații care să ne aducă zâmbetul pe buze, exact când credeam că am încurcat-o rău.

Vibrația zilei este 1 și ne poate ajuta să trecem peste supărări mai vechi și să o luăm de la capăt, cu mai multă încredere.

Horoscop 10 august – LEU

Se poate să faceți cunoștință cu o persoană cu temperament puternic, iar deși aveți energie, va fi o provocare să țineți pasul.

Evenimentele mondene vă atrag – poate le urmăriți sau chiar participați, pentru a fi la curent cu tot ce e nou.

Horoscop 10 august – FECIOARĂ

Poate fi un moment special în familie și veți chema și prieteni apropiați, pentru o atmosferă relaxantă, după o perioadă intensă de muncă.

E posibil să fiți invitați de onoare la un eveniment legat de carieră – cuvinte frumoase, recunoaștere sau chiar un premiu binemeritat.

Horoscop 10 august – BALANȚĂ

Aveți chef de plecat – fie prin țară, fie în afara ei, dacă prietenii vă propun o escapadă. Alegerea va depinde și de buget.

Poate vă implicați într-o competiție unde veți da tot ce aveți mai bun – dorința de a câștiga va fi puternică.

Horoscop 10 august – SCORPION

Vă caută cineva drag, venit de departe, și revederea va fi emoționantă. Aveți multe de împărtășit.

E momentul potrivit pentru o cheltuială planificată – nu veți avea regrete, pentru că simțiți că faceți ceea ce trebuie.

Horoscop 10 august – SĂGETĂTOR

Se strânge gașca de prieteni care știu să se distreze ca voi și planificați o escapadă care să mulțumească pe toată lumea.

O surpriză plăcută ar putea fi în pregătire – poate chiar o petrecere în cinstea voastră, organizată în secret.

Horoscop 10 august – CAPRICORN

Găsiți timp pentru a vă vedea cu prietenii – poate ajungeți la un târg, un concert sau o activitate care vă umple de energie.

Cineva vă poate oferi un cadou neașteptat – o invitație la film, la piscină sau la un spectacol – ce aduce un plus de stare de bine.

Horoscop 10 august – VĂRSĂTOR

Faceți cunoștință cu cineva care vede în voi un potențial partener de afaceri și poate începe o colaborare interesantă.

S-ar putea să mergeți la o nuntă sau un botez, iar pentru asta e nevoie să faceți un drum în alt oraș.

Horoscop 10 august – PEȘTI

Cineva vă invită la masă – sunt lucruri importante de discutat și e posibil să se ia o decizie pe termen lung.

Vă lipsește o anumită persoană și, chiar dacă aveți programul aglomerat, veți face un efort să o revedeți.

Horoscop 10 august – BERBEC

Poate ieșiți cu prietenii la o terasă sau vă petreceți ziua la piscină. Dacă aveți posibilitatea, o fugă la mare ar fi ideală.

E posibil să participați la o competiție – poate chiar una sportivă, fie a voastră, fie a copiilor.

Horoscop 10 august – TAUR

Primiți o invitație la o petrecere – poate fi o nuntă sau alt eveniment unde veți revedea prieteni dragi și vă veți simți excelent.

Vă veți ocupa și de voi, și de bunăstarea familiei – pentru că armonia de acasă este prioritatea voastră.

Horoscop 10 august – GEMENI

Se anunță un eveniment festiv și vreți să fiți prezenți – o ocazie de a vă reîntâlni cu prieteni vechi și de a lega prietenii noi.

Poate o cafea în doi clarifică mai bine o discuție de afaceri, decât un simplu apel telefonic – ceva interesant se poate contura.

Horoscop 10 august – RAC

O invitație de la prieteni vă sună bine – poate ieșiți la o cină în oraș, deși voi preferați postura de gazdă.

Poate fi un moment decisiv în plan personal – vă deschideți sufletul și îi spuneți persoanei iubite ce simțiți cu adevărat.

