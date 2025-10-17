Horoscop 18 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care face pași spre o relație amoroasă

17-10-2025
Horoscop 18 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi echilibrată. O să ne străduim să ne achităm, onorabil, de toate obligațiile și o să ne dăm voie sa ne relaxăm, c-avem nevoie.  

Vibrația zilei este 9 și o să înțelegem dedesubturile unor situații încâlcite.

Horoscop 18 octombrie 2025 – BALANȚĂ

O să vă simțiți în elementul vostru acolo unde veți merge – în vizită, la plimbare, la un concert sau la o terasă, pentru că veți avea ceva de sărbătorit. O să cheltuiți niște bani cu ieșirile în lume, dar nu este exclus să încasati și o sumă de bani, poate dintr-o datorie mai veche.

Horoscop 18 octombrie 2025 – SCORPION

Vi se lansează invitația să porniți într-un city-break; poate fi un team-building și o să vă priască escapada, o să vă relaxați. Se poate să mergeți la un eveniment festiv și, dacă este într-un alt oraș, poate rămâneți și a doua zi pentru a prelungi distracția.

Horoscop 18 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Poate reușiți să repetați o relație care se pierduse și să vă cereți scuze, dacă este cazul, sau să lansați o invitație la cafea, ceea ce este suficient. Cineva vă va face o surpriză și o să le faceți și voi la rândul vostru, poate îi duceți într-un parc de aventură.

Horoscop 15 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care se reglează situația financiară

Horoscop 18 octombrie 2025 – CAPRICORN

Sunt mondene la care vreți să luați parte, în limita timpului disponibil, și o să mai faceți cunoștință cu persoane care vă pot fi călăuză. Se poate să întâlniți pe cineva care să se potrivească cu felul vostru de a fi și este posibil să vă armonizați.

Horoscop 18 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se poate să plecați într-un voiaj, să le faceți o vizită unor prieteni sau rude care organizează o tratatie cu un prilej anume și o să vă priască acest du-te-vino. Poate luați cuvântul în public, poate susțineți un examen sau aveți un meci; veți avea un plus de vizibilitate.

Horoscop 18 octombrie 2025 – PEȘTI

O invitație în lume și poate faceți cunoștință cu cineva care poate deveni partener de cuplu, dacă nu aveți pe nimeni, și o să vă completați frumos, sufletește. Chiar dacă nu v-ați făcut niciun program, tot o să vă scoată cineva afară pentru a lua aer și să mai vedeți și alți oameni.

Horoscop 18 octombrie 2025 – BERBEC

O escapadă turistică vă va scutura de tot stresul acumulat și o să regăsiți acea stare de bine după care tânjiți de ceva vreme. Este posibil să se anunțe cineva în vizită și să vă întrețineți frumos, dar numai dacă nu sunteți plecați prin țară.

Horoscop 18 octombrie 2025 – TAUR

Se poate să vă ia prin surprindere o invitație și să vă lăsați antrenați într-o excursie, sau poate fi un meci amical ori o reuniune care să vă binedispună. Este bine să ieșiți la socializare și să fiți deschiși către oameni care vă pot inspira și vă pot ajuta în diverse moduri.

Horoscop 18 octombrie 2025 – GEMENI

Poate va avea loc o masă mare în familie; sunt și chestiuni importante de discutat și o să vă bucurați de prezența prietenilor cărora le-ați dus dorul. Un posibil musafir care vrea, de fapt, să vă scoată la o terasă sau într-un parc la un concert și veți vedea dacă nu aveți alt traseu.

Horoscop 18 octombrie 2025 – RAC

O să onorați invitația la o ceremonie și poate veți fi cooptați într-o activitate recreativă, sau poate veți lua parte la o manifestare de pe scena socială. Se poate să le faceți pe plac celor dragi și să mergeți acolo unde v-ați propus mai demult: la un spectacol, un concert sau să vizitați un obiectiv turistic.

Horoscop 18 octombrie 2025 – LEU

Poate jonglați cu banii din rezerve pentru a vă repezi la cineva din alt oraș și a spune cuiva „La mulți ani!” sau „Casă de piatră!”. Poate cineva dintre prieteni a făcut o rezervare într-o stațiune de agrement și o să vă repeziți acolo pentru a schimba atmosfera.

Horoscop 18 octombrie 2025 – FECIOARĂ

Apare cineva care o să vă ia la plimbare, să mai schimbați o vorbă, să vă exprimați o părere sau un regret; voi știți mai bine, iar relația se va recalibra. O să primiți un cadou, o atenție specială de la cineva care vă iubește – vedeți cine este.

