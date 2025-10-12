Horoscop 13 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Succes la tot ce ține de carieră și bani

Horoscop cu Neti Sandu
12-10-2025 | 21:11
neti sandu
PRO TV

Horoscop 13 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. O să dăm dovadă de prezență de spirit și o să alegem ce e cel mai bun pentru noi și pentru familie.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 4 și o să ne îngrijim și de noi, și de sănătatea celor dragi.

Horoscop 13 octombrie 2025 – BALANȚĂ

Se conturează un business care v-ar aduce profit și o să vă pună în relație cu oameni care vă vor susține în tot ce întreprindeți. Se rezolvă probleme din trecut și o să vă croiți un alt drum în viața personală, oferindu-vă șansa de a fi fericiți.

Horoscop 13 octombrie 2025 – SCORPION

Poate vă implicați într-o activitate care să vă destindă și să aducă și un câștig financiar. Se pot face achiziții dorite de mult timp, profitând de prețuri avantajoase pentru unele dintre ele.

Horoscop 13 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Inițiativele voastre vor avea succes, mai ales cele care țin de bani, sporind confortul financiar. Este cineva care a greșit și face eforturi să ajungă din nou la inima voastră; numai voi știți dacă puteți ierta sau nu.

Citește și
neti sandu
Horoscop 12 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi înapoi banii mult așteptați

Horoscop 13 octombrie 2025 – CAPRICORN

Se fac presiuni serioase să fiți de ajutor cuiva, și veți face tot ce vă stă în putință să vă achitați de obligații, păstrând timp și pentru voi. Relația de cuplu se simte mai caldă, vă înțelegeți din priviri, iar dacă nu ați făcut pasul spre căsătorie, urmează să se întâmple.

Horoscop 13 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se observă succes la tot ce ține de carieră; vin și bani, și probabil vi se va oferi ceva nou de lucru, un proiect de anvergură. O problemă de sănătate promite să se rezolve, poate pentru că ați urmat tratamentul potrivit recomandat de medic.

Horoscop 13 octombrie 2025 – PEȘTI

Se poate să faceți cunoștință cu cineva care se regăsește în felul vostru de a fi; comunicarea va fi foarte bună și mai departe veți vedea unde duce relația. V-ar prinde bine puțină mișcare pentru a vă dezmorți și a avea alt tonus.

Horoscop 13 octombrie 2025 – BERBEC

Vă pregătiți de o ieșire cu un proiect care vă poate aduce notorietate și bani, merită orice efort. Vi se oferă ocazia să luați diverse lucruri pentru casă la reduceri și să profitați de moment pentru a reamenaja apartamentul.

Horoscop 13 octombrie 2025 – TAUR

O reușită! Vi se aprobă o cerere, primiți validare și bani, iar starea de spirit va fi mult mai bună. Veți fi creativi și inspirați. Poate aveți o preocupare de grup, lucrând în echipă și predând cunoștințe sau susținând discursuri motivaționale.

Horoscop 13 octombrie 2025 – GEMENI

Apar rezolvări după lungi insistențe și veți da drumul proiectelor noi, având multe de spus în plan profesional; este un moment propice. Noi provocări în viața personală — poate petreceți timpul liber practicând un sport sau urmând cursuri speciale.

Horoscop 13 octombrie 2025 – RAC

Se întrunesc factori care să vă aducă succesul la care visați dintotdeauna — vizualizați-l și se va materializa. Îndrăzniți! Poate descoperiți o sursă suplimentară de bani și veți avea ce să folosiți pentru evenimente și excursii, pentru a vă destinde.

Horoscop 13 octombrie 2025 – LEU

Se întâmplă ceva neașteptat și bun; o să vă mobilizați să prindeți din zbor un pont care poate aduce bani și succes. Cineva vrea să vă coopteze într-o activitate de timp liber și, dacă acceptați, va fi un câștig reciproc.

Horoscop 13 octombrie 2025 – FECIOARĂ

Poate vă faceți, în sfârșit, o programare pentru investigații medicale ca să vă revigorați. O să faceți rost de o sumă de bani și o să vă descurcați cu datoriile, având și posibilitatea să plecați în weekend pe undeva.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 12-10-2025 21:11

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO „Bella donna” la Genoa lui Dan Șucu! Superba brunetă își pune fanii pe jar cu fiecare postare
GALERIE FOTO „Bella donna” la Genoa lui Dan Șucu! Superba brunetă își pune fanii pe jar cu fiecare postare
Citește și...
Horoscop 12 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi înapoi banii mult așteptați
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 12 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi înapoi banii mult așteptați

Horoscop 12 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată frumos. O să avem disponibilitate pentru ieșiri, plimbări, revederi care să ne arate ce mai simțim față de persoane fără de care nu concepem viața.  

Horoscop 11 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va intra la cheltuială pentru urgențe de familie
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 11 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va intra la cheltuială pentru urgențe de familie

Horoscop 11 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să alegem lucruri care să ne destindă, să ne facă plăcere și să ne apropie și mai mult de cei dragi.  

Horoscop 10 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va întâmpina o nouă perspectivă bănoasă
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 10 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va întâmpina o nouă perspectivă bănoasă

Horoscop 10 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu surprize.  

Recomandări
România se usucă. Majoritatea pădurilor din sudul țării sunt deja compromise. „Situația este dramatică”
Romania, te iubesc!
România se usucă. Majoritatea pădurilor din sudul țării sunt deja compromise. „Situația este dramatică”

Viitorul nostru nu sună bine. Pădurile se usucă și este o realitate pe care o vedem tot mai des.

Credincioșii au așteptat la cozi interminabile pentru a se închina la Sfânta Parascheva. ”Am avut nevoie de acest miracol”
Stiri actuale
Credincioșii au așteptat la cozi interminabile pentru a se închina la Sfânta Parascheva. ”Am avut nevoie de acest miracol”

Record de pelerini la Iași, la racla Sfintei Parascheva. Aproape 150.000 de credincioși au mers în aceste zile în capitala Moldovei, iar unii dintre ei au stat și câte 12 ore la coadă.

Kremlinul ameninţă Moldova pentru că vrea în Europa: Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său
Stiri externe
Kremlinul ameninţă Moldova pentru că vrea în Europa: Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său

Autoritățile actuale din Republica Moldova comit o greșeală majoră atunci când consideră Rusia un adversar, în încercarea de a-și consolida relațiile cu Europa, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția de stat TASS.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Octombrie 2025

29:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uscați de nepăsare

42:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 19

44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 21

20:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28