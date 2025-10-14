Horoscop 15 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care se reglează situația financiară

Horoscop cu Neti Sandu
14-10-2025 | 21:30
neti sandu
PRO TV

Horoscop 15 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi a provocărilor. O să trebuiască să fim mai atenți decât de obicei ca să nu nimerim în plin conflict, să nu alimentăm o discuție în contradictoriu, ci să ne punem la adăpost.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 6 și trebuie să luptăm pentru echilibru interior.

Horoscop 15 octombrie 2025 – BALANȚĂ

O să dați zor să dezlegați ițele unei situații complicate și să vă pregătiți de un alt proiect, pentru că vreți să puneți în practică o idee care vă frământă de mult timp. Este cineva care vă cere ajutorul și o să contribuiți cu tot ce vă stă în putință, pentru că este cineva la care țineți.

Horoscop 15 octombrie 2025 – SCORPION

Sunteți în formă și o să vă puneți în valoare niște calități care nu vor trece neobservate și o să primiți aprecieri pe scena deschisă. O să vă îngrijiți și de voi, poate începeți o dietă, vă schimbați look-ul și sunt și niște cursuri la care o să participați.

Horoscop 15 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

O veste bună de la cineva care speră să vă implicați într-o colaborare și o să vă calculați timpul disponibil ca să vedeți dacă vă permiteți sau nu. Este un eveniment în oraș la care sunteți și voi invitați și o să faceți cunoștință cu lume nouă pe-acolo.

Citește și
neti sandu
Horoscop 13 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Succes la tot ce ține de carieră și bani

Horoscop 15 octombrie 2025 – CAPRICORN

Vin solicitări din mai multe direcții să puneți umărul la diverse activități, atât din sfera profesională, cât și din cea personală, pentru că aveți mesaje de transmis. O să faceți echipă cu niște oameni care luptă pentru un scop nobil, să salveze o situație.

Horoscop 15 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se poate să vă treziți cu niște reproșuri, pe nedrept, și poate o să veniți cu argumente ca să le schimbați părerea – în bine, celor care au ceva împotriva voastră. Este cineva care vă duce dorul și poate faceți cumva să vă întâlniți, pentru că se mai pot rezolva niște lucruri.

Horoscop 15 octombrie 2025 – PEȘTI

O să faceți cunoștință cu oameni de treabă care să vă ajute la problemele de tot felul și o să vă găsiți un echilibru ca să vă gestionați timpul. Vă așteaptă cineva prin alt oraș și poate faceți o rezervare pentru weekend ca să dați o fugă pe-acolo.

Horoscop 15 octombrie 2025 – BERBEC

O să stați la masa negocierilor cu șefii ca să vi se aprobe un buget, să primiți OK-ul pentru un proiect și poate să cereți și un salariu mărit. Parc-ar fi niște restanțe, vreo taxă de achitat sau o rată la bancă, și e bine să vă conformați ca să nu luați amenzi.

Horoscop 15 octombrie 2025 – TAUR

Se poate să vă expuneți niște idei și să aveți priză la public, să faceți echipă în domeniul respectiv și să atingeți un alt nivel profesional. Se poate să reluați o preocupare de timp liber și să mai descărcați acolo tensiunile și anxietățile.

Horoscop 15 octombrie 2025 – GEMENI

Poate o să cheltuiți niște bani pe casă, mai schimbați câte ceva, dați o zugrăveală, faceți niște reparații și o să vă pregătiți de niște musafiri în weekend. Poate vă hotărâți, în sfârșit, să mergeți la doctor ca să vedeți ce se întâmplă cu organismul vostru și o să vă și tratați.

Horoscop 15 octombrie 2025 – RAC

Se poate să primiți o invitație în străinătate, poate fi și o deplasare pe linia de serviciu, dar și un city break reconfortant. Se observă o cheltuială, poate pentru că o să faceți cinste unor prieteni, sau aveți de luat cadouri.

Horoscop 15 octombrie 2025 – LEU

Poate le-ați pregătit o surpriză celor mici, îi duceți la un loc special de joacă, la ziua cuiva de naștere sau la un muzeu, acolo unde știți că le place. Vestile sunt amestecate, dar vă vor ține în priză și o să căutați soluții ca să vă atingeți obiectivele.

Horoscop 15 octombrie 2025 – FECIOARĂ

Este o acalmie în relația de cuplu, s-au mai tocit asperitățile, poate și pentru că v-ați făcut timp să ieșiți la o plimbare în doi și ați acordat timp liber relației. O să se regleze situația financiară, poate vi se mărește salariul sau apare un câștig suplimentar.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, planete, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 14-10-2025 21:30

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Horoscop 14 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani în plus, pe lângă salariu
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 14 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani în plus, pe lângă salariu

Horoscop 14 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Confirmări azi. O să aflăm niște adevăruri care or să ne schimbe părerea despre niște oameni și o să ne eliberăm de niște poveri.  

Horoscop 13 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Succes la tot ce ține de carieră și bani
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 13 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Succes la tot ce ține de carieră și bani

Horoscop 13 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. O să dăm dovadă de prezență de spirit și o să alegem ce e cel mai bun pentru noi și pentru familie.  

Horoscop 12 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi înapoi banii mult așteptați
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 12 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi înapoi banii mult așteptați

Horoscop 12 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată frumos. O să avem disponibilitate pentru ieșiri, plimbări, revederi care să ne arate ce mai simțim față de persoane fără de care nu concepem viața.  

Horoscop 11 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va intra la cheltuială pentru urgențe de familie
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 11 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va intra la cheltuială pentru urgențe de familie

Horoscop 11 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să alegem lucruri care să ne destindă, să ne facă plăcere și să ne apropie și mai mult de cei dragi.  

Horoscop 10 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va întâmpina o nouă perspectivă bănoasă
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 10 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va întâmpina o nouă perspectivă bănoasă

Horoscop 10 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu surprize.  

Recomandări
Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii
Stiri Politice
Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți, la Palatul Victoria, pentru o nouă rundă de discuții privind reforma administrației locale și centrale și a alegerilor din Capitală, dar nu au ajuns la nicio înțelegere în cele două cazuri.

Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul
Stiri actuale
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

Coaliția de guvernare încearcă să ajungă la o concluzie privind salariul minim pe economie anul viitor - dacă va crește sau nu. Decizia va fi luată de Guvern după consultări cu patronatele și sindicatele.

RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare
Stiri Politice
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare

Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat marți proiectul Legii RCA în forma trimisă de Guvern. Astfel, au fost respinse amendamentele Senatului după scandalul izbucnit între asigurători și service-uri auto.

Top citite
1 Maria Popovici
Instagram / @miss.mariapopovici
Stiri Mondene
Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 14 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani în plus, pe lângă salariu
3 mark rutte
AFP
Stiri externe
Șeful NATO ironizează Rusia în legătură cu un submarin „stricat”: „O vânătoare a celui mai apropiat mecanic”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Octombrie 2025

45:41

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28