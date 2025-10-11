Horoscop 12 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi înapoi banii mult așteptați

Horoscop 12 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată frumos. O să avem disponibilitate pentru ieșiri, plimbări, revederi care să ne arate ce mai simțim față de persoane fără de care nu concepem viața.

Vibrația zilei este 3 și ar fi bine să facem doi pași pe-afară în compania celor dragi — rețeta zilei pentru o zi armonioasă.

Horoscop 12 octombrie 2025 – BALANȚĂ

O să aveți întâlniri cu prietenii pe care nu i-ați mai văzut de mult timp și o să fiți interesați de un program pe care o să-l aveți împreună, de-acum înainte. Mai aveți de luat niște bani — poate un rest de plată sau o datorie care se întoarce după multă vreme.

Horoscop 12 octombrie 2025 – SCORPION

Poate ieșiți la un târg sau o expoziție; poate aveți invitație la un concert și o să petreceți mare parte din zi afară, simțind nevoia să mai vedeți oameni noi. O să vă lăsați purtați într-o escapadă turistică de o zi — surpriză plăcută de care o să vă bucurați.

Horoscop 12 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Sunt oameni care vor să stați de vorbă la o cafea ca să puneți la cale un proiect ce poate fi bine primit — totul e să vă dați acordul. Aveți chef de plimbare, de ieșit la terasă sau la concert, să luați energia de care aveți nevoie pentru a vă remonta.

Horoscop 12 octombrie 2025 – CAPRICORN

Se poate să fiți mai selectivi cu cei care vor să le țineți companie, preferând oameni care se potrivesc stilului vostru. O să vi se ceară o mână de ajutor ca să le faceți viața mai ușoară unor persoane aflate în dificultate, și o să răspundeți prezent.

Horoscop 12 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Poate fi nevoie de voi într-o conferință sau la prezentarea unui eveniment — un bun exercițiu care poate fi repetat în viitor. O reuniune de familie vă va permite să vă consultați în privința unei petreceri care necesită implicarea fiecăruia dintre voi.

Horoscop 12 octombrie 2025 – PEȘTI

O să vă bucurați de prezența unor persoane cu care vă potriviți și o să ieșiți în parc sau într-un du-te-vino prin împrejurimi, ca să vă recreați după o săptămână încărcată. Cineva care nu vă poate uita poate să fie la începutul unui cuplu, dacă nu sunteți implicați.

Horoscop 12 octombrie 2025 – BERBEC

Ați putea întâlni la un eveniment monden pe cineva care lansează o invitație la un business promițător, cu bani atractivi. Se poate să faceți cunoștință cu viitoarele rude — părinții persoanei cu care veți avea o relație serioasă sau alte grade de rudenie.

Horoscop 12 octombrie 2025 – TAUR

O să dați curs invitației la o ceremonie și o să vă încărcați cu energie pentru săptămâna care urmează, care va fi plină de muncă. O să întâlniți oameni care vă vor fi de ajutor la nevoie și cărora le veți fi recunoscători.

Horoscop 12 octombrie 2025 – GEMENI

Se pare că o să intrați în bugetul de distracție și o să mergeți fie în doi, fie cu familia într-o zonă de agrement, ca să scăpați de stresul acumulat. Partenerul de cuplu poate să vă facă o surpriză și să vă scoată la un spectacol pentru a vă deconecta.

Horoscop 12 octombrie 2025 – RAC

Poate o să ieșiți din zona de confort și să mergeți într-un parc de aventură, poate pentru copii, cu tiroliana sau ATV-ul. Cineva poate că nu și-a clarificat pe deplin sentimentele față de voi și relația, și este posibil să fie nevoie să-și decidă drumul.

Horoscop 12 octombrie 2025 – LEU

Se poate să fiți invitați la un brunch și să întâlniți oameni interesați care vă pot ghida în evoluția profesională și în carieră, colaborând în termeni buni. Poate faceți o vizită unor prieteni aflați într-o stațiune de agrement și vă întoarceți acasă seara, după ce ați petrecut ziua împreună.

Horoscop 12 octombrie 2025 – FECIOARĂ

O să vă înconjurați de oameni care vă hrănesc sufletește și cu care aveți un schimb emoțional benefic, care să vă întărească apetitul pentru socializare. O să vă alăturați unui grup pentru a trece în revistă evenimentele de pe scena socială, ceea ce va fi un câștig pentru minte și suflet.

