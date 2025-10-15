Horoscop 16 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi din senin o sumă de bani

Horoscop cu Neti Sandu
15-10-2025 | 22:29
neti sandu
PRO TV

Horoscop 16 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. Avem energie, resurse interioare și o să ne orientăm spre lucruri care sunt pe măsura noastră.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 7 și o să gestionăm cu grijă potențialul, ca să dăm dovadă de înțelepciune.

Horoscop 16 octombrie 2025 – BALANȚĂ

Se pare că traversați o perioadă încărcată, sunteți ocupați până peste cap și o să vă gestionați ca lumea energia ca să vă ajungă până dați gata toate treburile obligatorii. Vă curtează lumea și cu joburi, și ca să vă faceți viață frumoasă, în doi, dacă n-aveți pe nimeni, că se poate să fiți fericiți în actuala relație de cuplu.

Horoscop 16 octombrie 2025 – SCORPION

Poate faceți demersurile necesare să vă luați banii, să mai găsiți și altceva de lucru, să aveți o garanție financiară. E o perioadă și cu solicitări din toate direcțiile, și cu mondenități care or să v-ajute să dați de oameni influenți.

Horoscop 16 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

O energie debordantă, chef de viață, proiecte noi la orizont, pot fi de viață personală și să ieșiți cu ceva nou pe piață. Poate vă invită cineva în străinătate fie într-o vacanță, fie în interes de business și o să vă convină.

Horoscop 16 octombrie 2025 – CAPRICORN

O să urgentați demersurile ca să semnați un contract, să vă luați banii, ca să rămână loc și de vreo colaborare care să v-aducă un surplus financiar. Bine ar fi să vă mai ocupați și de voi, de sănătate, de felul în care arătați ca să vă creați o stare de spirit și mai bună.

Horoscop 16 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Șefii par să țină cont de ce i-ați rugat și vă dau bani, aparatură, și alte lucruri de care aveți nevoie. Se poate să aveți de reglat o situație legată de școală și o să aveți prezență de spirit, o să vă descurcați la examene.

Horoscop 16 octombrie 2025 – PEȘTI

Se poate să fiți pe punctul de a încheia un parteneriat, fie de afaceri, fie de viață persoanală și o să vă restartați. Se întrevede o sumă de bani, poate fi o colaborare și o s-aveți de buzunar dacă vă bate gândul să plecați pe undeva în weekend.

Horoscop 16 octombrie 2025 – BERBEC

Un câștig, poate fi o sursă de bani și să vă puteți duce în weekend pe undeva, ca să combateți oboseala, să vă mai reveniți, după o perioadă de efort susținut. Poate vă invită cineva la masă în oraș și o să aflați noutăți care vă pot fi de folos în afaceri.

Horoscop 16 octombrie 2025 – TAUR

O să vi se facă o ofertă de job, care să vi se potrivească, poate fi din sfera comunicării și să vi se ofere o sumă generoasă. Pare tentantă. E cineva care insistă să vă cunoașteți mai bine și poate plecați într-o plimbare pe undeva sau ieșiți măcar la o cafea.

Horoscop 16 octombrie 2025 – GEMENI

Se întrevede o sursă de bani, poate fi o colaborare și o să aveți de buzunar, să-i scoateți pe ai voștri în timpul liber, ca să vă relaxați cu toții. Ați cam neglijat capitolul sănătate și încep să apară consecințele – n-ar strica să faceți un set de analize medicale.

Horoscop 16 octombrie 2025 – RAC

Se poate să se ivească ocazia să vă luați o mașină sau diferite lucruri pentru casă, la prețuri moderate. Profitați. Un interes de afaceri o să vă cam dea bătăi de cap, dar se poate încheia cu un contract, totuși.

Horoscop 16 octombrie 2025 – LEU

Poate faceți o investiție, dați avansul pentru o casă, ori pentru o mașină, dacă o să apelați la un împrumut bancar. Poate o să vă ocupați de casa, scoateți bani de la rezerve să mai reparați cate ceva și să cumpărați lucruri noi.

Horoscop 16 octombrie 2025 – FECIOARĂ

Se reia un proiect care v-ar aduce o constanță financiară și v-ar atrage și aprecieri din partea șefilor că știu că n-or să fie dezamăgiți de rezultate. E de perfectat comunicarea cu partenerul de cuplu și o să aveți de câștigat dacă o să petreceți mai mult timp împreună. 

