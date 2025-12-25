„Dansează pe oasele morților”. Teatrul din Mariupol, redeschis de Rusia în locul masacrului

Stiri externe
25-12-2025 | 17:22
Teatrul din Mariupol
IMAGO

Teatrul Dramatic din Mariupol, distrus într-un atac aerian rusesc în 2022, în timp ce sute de civili se adăposteau în subsolul său, urmează să-și redeschidă porțile.

autor
Ioana Andreescu

Autoritățile ruse instalate în teritoriile ocupate prezintă reconstrucția drept un semn al „renașterii”, în timp ce foști actori ai teatrului denunță redeschiderea ca fiind „un dans pe oase”, potrivit The Guardian.

Kremlinul a transformat reconstrucția orașului Mariupol într-o carte de vizită a dominației sale în Ucraina ocupată, însă controlul Moscovei este însoțit de arestări sau de exilarea criticilor, precum și de confiscări de proprietăți care au lipsit mii de ucraineni de apartamentele pe care le dețineau legal.

„Renaștere” sau cinism

Teatrul Dramatic din Mariupol urmează să fie redeschis până la sfârșitul lunii, cu un spectacol bazat pe basmul rusesc Floarea stacojie, după ce a fost reconstruit aproape de la zero în ultimii doi ani. „Teatrul renaște odată cu Mariupolul. Clasicii ruși și sovietici au revenit pe scenă”, se arată într-un comunicat al instituției, care prezintă planurile de viitor.

Evgheni Sosnovski, fotograf din Mariupol care a colaborat îndelung cu teatrul, dar s-a mutat la Kiev după preluarea orașului de către Rusia, a declarat: „Nu pot găsi un alt cuvânt decât cinism. În acel loc ar trebui să existe un memorial în memoria locuitorilor din Mariupol care au murit în timpul capturării orașului de către Rusia, nu un spațiu de divertisment.”

Citește și
vladimir putin armata
Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în cel mult zece ani. Anunțul agenţiei spaţiale de stat

Atacul care a șocat lumea

Atacul asupra teatrului rămâne unul dintre cele mai notorii episoade ale războiului Rusiei în Ucraina. Clădirea a fost lovită în pofida faptului că pe piața din fața ei fusese scris, cu litere mari, cuvântul „COPII”. Cel puțin o duzină de persoane au fost confirmate ca decedate, însă numărul real al victimelor este probabil mult mai mare.

Rusia a negat că ar fi lovit teatrul și a susținut că distrugerile au fost cauzate de o explozie produsă în interiorul clădirii. Totuși, mai multe investigații independente au indicat că bombe aeriene rusești au fost responsabile. Amnesty International a concluzionat că devastarea a fost „cel mai probabil cauzată de forțele ruse care au vizat în mod deliberat civili ucraineni” și a afirmat că atacul ar trebui investigat ca o crimă de război.

„Să ai divertisment, cântece și dansuri deasupra tuturor acelor oase? Am sentimentul că sufletele oamenilor care au murit acolo nu îi vor lăsa să joace bine”, a declarat Vira Lebedînska, fostă actriță a teatrului.

Teatrul în exil și cei care au rămas

Lebedînska locuiește acum, împreună cu un mic grup de foști actori din Mariupol, în orașul Ujhorod, din vestul Ucrainei. Cartea de vizită a teatrului aflat în exil a fost spectacolul Mariupol Drama, bazat pe evenimentele din februarie și martie petrecute la teatrul din Mariupol, care a fost prezentat în turneu în întreaga Europă în ultimul an.

„La început a fost extrem de greu să joc în acest spectacol și mă întrebam de ce trebuie să-mi amintesc toate acestea, dar am continuat și mi-am dat seama că este misiunea mea să spun lumii ce s-a întâmplat acolo, în teatru”, a spus Lebedînska.

Totuși, mulți alți actori au rămas în Mariupol și colaborează cu noul teatru. „Pentru ei, cel mai important este să joace pe scenă, iar restul nu contează. «Suntem în afara politicii» este principiul lor. Nu le pasă unde se află, în Rusia sau în Ucraina”, a spus Sosnovski.

Fostul director al teatrului a rămas în Mariupol, dar a fost retrogradat pentru a conduce orchestra, în timp ce autoritățile ruse l-au numit pe Igor Solonin, fost director adjunct al Circului din Donețk, ca nou conducător al instituției. Într-un interviu acordat la începutul acestui an unui jurnalist rus, Solonin a reluat afirmațiile potrivit cărora clădirea ar fi fost aruncată în aer din interior. „A fost o explozie internă. A fost o bombă sau un dispozitiv exploziv în interiorul clădirii, sau poate o manipulare neglijentă a muniției”, a spus el. Mai multe persoane care se aflau în teatru la momentul exploziei au declarat pentru The Guardian că acolo nu existau soldați sau echipamente militare.

Rusia a demarat un amplu program de reconstrucție în Mariupol, după ce invazia a redus o mare parte a orașului la ruine. Președintele rus Vladimir Putin a semnat, la începutul acestei luni, un decret care permite oficialilor din teritoriile ocupate ale Ucrainei să confiște locuințele rămase goale după ce proprietarii lor au fugit sau au fost uciși în timpul invaziei ruse.

Potrivit documentului, locuințele considerate a avea semne de „proprietate fără stăpân” vor fi recunoscute drept proprietate a autorităților regionale. Compensații sunt posibile doar pentru cei care obțin cetățenia rusă. În prezent, există peste 12.000 de apartamente listate ca fiind fără proprietar, conform documentelor publice ale autorităților din Mariupol instalate de Rusia.

România, la coada clasamentului european privind joburile part-time. Impozitarea e similară cu cea a contractelor full-time

Sursa: The Guardian

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, teatru, mariupol,

Dată publicare: 25-12-2025 17:22

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
Citește și...
De Crăciun, Vladimir Putin salută într-o scrisoare „prietenia invincibilă” cu Coreea de Nord
Stiri externe
De Crăciun, Vladimir Putin salută într-o scrisoare „prietenia invincibilă” cu Coreea de Nord

Vladimir Putin a lăudat „prietenia invincibilă” dintre Rusia şi Coreea de Nord - țări care s-au apropiat pe fondul războiului din Ucraina - într-o scrisoare de felicitare adresată liderului Kim Jong Un, a relatat agenţia oficială nord-coreeană.

Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în cel mult zece ani. Anunțul agenţiei spaţiale de stat
Stiri externe
Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în cel mult zece ani. Anunțul agenţiei spaţiale de stat

Rusia intenţionează să construiască în următorul deceniu o centrală nucleară pe Lună, menită să susţină programul său spaţial lunar şi o viitoare staţie de cercetare comună cu China, pe fondul competiţiei globale pentru explorarea Lunii.  

Lumea fără reguli: cum Trump, Putin și China rescriu lupta pentru leadership global - presa internațională
Stiri externe
Lumea fără reguli: cum Trump, Putin și China rescriu lupta pentru leadership global - presa internațională

Odată cu sosirea lui Donald Trump la Casa Albă, la începutul anului 2025, Statele Unite, Rusia şi China au început un nou joc, cu lumea pe post de tablă de şah şi cu regulile pe care doresc să le urmeze sau să le impună. 

Recomandări
Crăciun pe Valea Prahovei. Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii. „Nu putem face faţă concurenţei”
Stiri Turism
Crăciun pe Valea Prahovei. Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii. „Nu putem face faţă concurenţei”

Zeci de unităţi de cazare de pe Valea Prahovei au avut camere libere în acest an de Crăciun, o situaţie greu de imaginat în urmă cu câţiva ani, când rezervările se făceau încă din octombrie, noiembrie sau chiar cu un an înainte.

Cât de crucială este „Bogdana” pentru apărarea Ucrainei. Un oficial militar dezvăluie secretele artileriei de la Kiev
Stiri externe
Cât de crucială este „Bogdana” pentru apărarea Ucrainei. Un oficial militar dezvăluie secretele artileriei de la Kiev

Forțele Armate ale Ucrainei își modernizează rapid artileria și rachetele, combinând arme occidentale și sisteme produse local, potrivit colonelului Andriy Zhuravlev, adjunctul șefului de stat major al Armatei.

Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”
Stiri Sanatate
Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”

Numărul cazurilor de gripă în București s-a mărit în această perioadă, ajungând la aproximativ 80 de persoane care se prezintă într-o zi la camera de gardă, afirmă Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28