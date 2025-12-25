„Dansează pe oasele morților”. Teatrul din Mariupol, redeschis de Rusia în locul masacrului

Teatrul Dramatic din Mariupol, distrus într-un atac aerian rusesc în 2022, în timp ce sute de civili se adăposteau în subsolul său, urmează să-și redeschidă porțile.

Autoritățile ruse instalate în teritoriile ocupate prezintă reconstrucția drept un semn al „renașterii”, în timp ce foști actori ai teatrului denunță redeschiderea ca fiind „un dans pe oase”, potrivit The Guardian.

Kremlinul a transformat reconstrucția orașului Mariupol într-o carte de vizită a dominației sale în Ucraina ocupată, însă controlul Moscovei este însoțit de arestări sau de exilarea criticilor, precum și de confiscări de proprietăți care au lipsit mii de ucraineni de apartamentele pe care le dețineau legal.

„Renaștere” sau cinism

Teatrul Dramatic din Mariupol urmează să fie redeschis până la sfârșitul lunii, cu un spectacol bazat pe basmul rusesc Floarea stacojie, după ce a fost reconstruit aproape de la zero în ultimii doi ani. „Teatrul renaște odată cu Mariupolul. Clasicii ruși și sovietici au revenit pe scenă”, se arată într-un comunicat al instituției, care prezintă planurile de viitor.

Evgheni Sosnovski, fotograf din Mariupol care a colaborat îndelung cu teatrul, dar s-a mutat la Kiev după preluarea orașului de către Rusia, a declarat: „Nu pot găsi un alt cuvânt decât cinism. În acel loc ar trebui să existe un memorial în memoria locuitorilor din Mariupol care au murit în timpul capturării orașului de către Rusia, nu un spațiu de divertisment.”

Atacul care a șocat lumea

Atacul asupra teatrului rămâne unul dintre cele mai notorii episoade ale războiului Rusiei în Ucraina. Clădirea a fost lovită în pofida faptului că pe piața din fața ei fusese scris, cu litere mari, cuvântul „COPII”. Cel puțin o duzină de persoane au fost confirmate ca decedate, însă numărul real al victimelor este probabil mult mai mare.

Rusia a negat că ar fi lovit teatrul și a susținut că distrugerile au fost cauzate de o explozie produsă în interiorul clădirii. Totuși, mai multe investigații independente au indicat că bombe aeriene rusești au fost responsabile. Amnesty International a concluzionat că devastarea a fost „cel mai probabil cauzată de forțele ruse care au vizat în mod deliberat civili ucraineni” și a afirmat că atacul ar trebui investigat ca o crimă de război.

„Să ai divertisment, cântece și dansuri deasupra tuturor acelor oase? Am sentimentul că sufletele oamenilor care au murit acolo nu îi vor lăsa să joace bine”, a declarat Vira Lebedînska, fostă actriță a teatrului.

Teatrul în exil și cei care au rămas

Lebedînska locuiește acum, împreună cu un mic grup de foști actori din Mariupol, în orașul Ujhorod, din vestul Ucrainei. Cartea de vizită a teatrului aflat în exil a fost spectacolul Mariupol Drama, bazat pe evenimentele din februarie și martie petrecute la teatrul din Mariupol, care a fost prezentat în turneu în întreaga Europă în ultimul an.

„La început a fost extrem de greu să joc în acest spectacol și mă întrebam de ce trebuie să-mi amintesc toate acestea, dar am continuat și mi-am dat seama că este misiunea mea să spun lumii ce s-a întâmplat acolo, în teatru”, a spus Lebedînska.

Totuși, mulți alți actori au rămas în Mariupol și colaborează cu noul teatru. „Pentru ei, cel mai important este să joace pe scenă, iar restul nu contează. «Suntem în afara politicii» este principiul lor. Nu le pasă unde se află, în Rusia sau în Ucraina”, a spus Sosnovski.

Fostul director al teatrului a rămas în Mariupol, dar a fost retrogradat pentru a conduce orchestra, în timp ce autoritățile ruse l-au numit pe Igor Solonin, fost director adjunct al Circului din Donețk, ca nou conducător al instituției. Într-un interviu acordat la începutul acestui an unui jurnalist rus, Solonin a reluat afirmațiile potrivit cărora clădirea ar fi fost aruncată în aer din interior. „A fost o explozie internă. A fost o bombă sau un dispozitiv exploziv în interiorul clădirii, sau poate o manipulare neglijentă a muniției”, a spus el. Mai multe persoane care se aflau în teatru la momentul exploziei au declarat pentru The Guardian că acolo nu existau soldați sau echipamente militare.

Rusia a demarat un amplu program de reconstrucție în Mariupol, după ce invazia a redus o mare parte a orașului la ruine. Președintele rus Vladimir Putin a semnat, la începutul acestei luni, un decret care permite oficialilor din teritoriile ocupate ale Ucrainei să confiște locuințele rămase goale după ce proprietarii lor au fugit sau au fost uciși în timpul invaziei ruse.

Potrivit documentului, locuințele considerate a avea semne de „proprietate fără stăpân” vor fi recunoscute drept proprietate a autorităților regionale. Compensații sunt posibile doar pentru cei care obțin cetățenia rusă. În prezent, există peste 12.000 de apartamente listate ca fiind fără proprietar, conform documentelor publice ale autorităților din Mariupol instalate de Rusia.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













