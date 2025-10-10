Horoscop 11 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va intra la cheltuială pentru urgențe de familie

Horoscop 11 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să alegem lucruri care să ne destindă, să ne facă plăcere și să ne apropie și mai mult de cei dragi.

Vibrația zilei este 11, număr maestru, și o să știm cum să abordăm o situație cu înțelepciune.

Horoscop 11 octombrie 2025 – BALANȚĂ

Poate fi o zi specială pentru voi, cu o aniversare sau o nuntă — oricum, e ceva de sărbătorit și o să fie o atmosferă care să vă meargă la suflet. O să puteți da o fugă prin țară sau poate plecați într-un city break, ca să vă recreați.

Horoscop 11 octombrie 2025 – SCORPION

Se poate să revină cineva cu rugămintea să lucrați împreună și, dacă aveți chef și timp liber, o să alegeți modalitatea de lucru — poate o colaborare. Este un entuziasm care o să vă țină în priză și o să faceți lucruri inedite, ca să spargeți monotonia.

Horoscop 11 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

E posibil să întâlniți la un party pe cineva care să se plieze pe felul vostru de a fi și o să vedeți în continuare dacă relația poate evolua. O să vă bucurați de un plus de atenție, de invitații la evenimente și o să vă încărcați sufletește.

Horoscop 11 octombrie 2025 – CAPRICORN

E cineva care vrea să vă împăcați după o perioadă de separare și, dacă și voi considerați că merită, o să încercați o reacomodare — de probă. Se poate să intrați și la cheltuială, că sunt urgențe de familie care trebuie rezolvate, și o să le faceți pe plac celor dragi.

Horoscop 11 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

O să vă implicați într-un eveniment care poate avea legătură și cu voi, și cu alții, și o să vă faceți noi relații pe care o să le și cultivați. Se poate să vă faceți timp să ieșiți la o cafea cu un partener de afaceri care are un proiect numai bun și pentru voi.

Horoscop 11 octombrie 2025 – PEȘTI

Poate vă treziți cu un musafir care poate rămâne și peste noapte, o surpriză plăcută, și să vă întrețineți frumos. Se pare că aveți chef de plimbare, de o vizită, și o să vă prindă bine o gură de oxigen.

Horoscop 11 octombrie 2025 – BERBEC

Se poate să vă lăsați antrenați într-o aventură turistică și să mergeți într-un parc de agrement împreună cu prietenii. Promite să meargă și mai bine în relația sentimentală dacă o să ieșiți mai des în doi.

Horoscop 11 octombrie 2025 – TAUR

Poate vă faceți program cu familia și invitați și prieteni ca să povestiți ce ați mai făcut și să vă planificați evenimentele acestei toamne. Poate vă invită cineva la o nuntă sau la un botez — un motiv de distracție și poate chiar o persoană apropiată.

Horoscop 11 octombrie 2025 – GEMENI

Poate plecați într-o excursie dacă nu aveți treburi pe-acasă; poate insistă și copiii și o să alegeți o variantă potrivită. E posibil să iasă la iveală unele probleme din trecut și o să le eliminați, ca să puteți continua relația.

Horoscop 11 octombrie 2025 – RAC

Se poate să fiți invitați de onoare la o aniversare sau la o ceremonie — nuntă sau botez — și o să fie emoționant. Aveți toate șansele să refaceți puntea de comunicare cu cineva care se distanțase, pentru că e cineva cu care vă vedeți în viitor.

Horoscop 11 octombrie 2025 – LEU

E cineva care vrea să vă capteze atenția și, dacă sunteți în căutarea unui partener de viață, poate o să descoperiți punctele comune. Poate organizați o tratatie acasă pentru un succes recent sau inaugurați o locuință nouă.

Horoscop 11 octombrie 2025 – FECIOARĂ

Se poate să mergeți cu familia sau cu prietenii la un spectacol, după ce terminați treburile de-acasă, și să lăsați puțin munca deoparte, ca să vă deconectați. Poate le dați o mână de ajutor unor rude care dau o petrecere și vă pregătiți și de o excursie în țară — e de presupus că o să vă placă.

