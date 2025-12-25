Petrecere de Crăciun transformată în dramă, la Moscova. Un bărbat a ajuns la spital după ce a băut un cocktail periculos

Stiri Diverse
25-12-2025 | 17:13
Două tinere la un pas de moarte după ce au băut cocktailuri în Thailanda. Greșeala pe care au făcut-o
Shutterstock

Un bărbat a ajuns în stare gravă după ce a ingerat un cocktail cu azot lichid, servit de un bucătar celebru, în timpul unei petreceri corporative de Crăciun, la Moscova.

autor
Ioana Andreescu

Incidentul a avut loc la un eveniment organizat la studioul culinar Igra Stolov („Game of Tables”), unde invitații erau distrați de un „cryo-show” teatral susținut de un bucătar a cărui identitate nu a fost făcută publică, potrivit Daily Mail.

Bucătarul a preparat cocktailuri spectaculoase folosind azot lichid – o substanță utilizată frecvent în bucătăriile profesionale pentru a congela instantaneu ingredientele, dar extrem de periculoasă dacă este ingerată înainte de a se evapora complet, potrivit relatărilor din presa din Moscova.

Martorii au declarat că invitații nu au fost avertizați asupra riscurilor și că bucătarul l-ar fi încurajat pe un bărbat să bea cocktailul imediat.

În mijlocul râsetelor, invitatul, identificat drept Serghei, în vârstă de 38 de ani, a acceptat — cu consecințe catastrofale. Serghei a fost văzut ținându-se de stomac, în agonie, după care s-a prăbușit. Medicii au stabilit ulterior că azotul lichid a provocat o expansiune rapidă a gazului în interiorul corpului său, ceea ce a dus la ruperea stomacului.

Citește și
infectie
Tratament revoluționar împotriva infecțiilor nosocomiale. Virusuri care mănâncă superbacteriile ucigașe

Bărbatul a fost transportat de urgență la terapie intensivă, unde chirurgii au efectuat o intervenție chirurgicală pentru a repara organul rupt. Ulterior, s-a raportat că pacientul era conștient și în curs de recuperare, deși medicii au descris starea sa drept gravă.

Expus la temperatura camerei, azotul lichid fierbe și se evaporă în mod violent, iar experții avertizează că ingerarea acestuia înainte de evaporare poate provoca leziuni interne severe sau chiar moartea.

Ceea ce trebuia să fie o sărbătoare festivă de birou s-a transformat într-un moment de panică, invitații fiind lăsați în stare de șoc în timp ce medicii luptau pentru a salva viața bărbatului.

Azotul lichid este extrem de periculos dacă este înghițit.

Legea pensiilor private a fost adoptată în Parlament. Bolnavii de cancer nu vor încasa integral contribuția, conform CCR

Sursa: Daily Mail

Etichete: barbat, moscova, cocktail,

Dată publicare: 25-12-2025 17:13

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
Citește și...
Touroperatorul Cocktail Holidays a depus cerere de intrare în insolvenţă. Ministerul Economiei i-a retras licenţa de turism
Stiri actuale
Touroperatorul Cocktail Holidays a depus cerere de intrare în insolvenţă. Ministerul Economiei i-a retras licenţa de turism

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a amendat touroperatorul Cocktail Holidays cu o amendă de 34.000 de lei și i-a retras licența de turism.

Tratament revoluționar împotriva infecțiilor nosocomiale. Virusuri care mănâncă superbacteriile ucigașe
Stiri Sanatate
Tratament revoluționar împotriva infecțiilor nosocomiale. Virusuri care mănâncă superbacteriile ucigașe

Oamenii de ştiinţă au dezvoltat o nouă formă de tratament care ar putea revoluţiona lupta împotriva bacteriilor rezistente la antibiotice, un cocktail de virusuri creat pentru tratarea infecţiilor rezistente la tratamentele standard.

Cercetătorii australieni au dezvoltat un cocktail viral dedicat spitalelor, pentru a combate superbacteriile
Stiri Stiinta
Cercetătorii australieni au dezvoltat un cocktail viral dedicat spitalelor, pentru a combate superbacteriile

Oamenii de știință australieni au creat un cocktail viral capabil să combată infecțiile rezistente la antibiotice, oferind speranță împotriva superbacteriilor, potrivit agenției Xinhua.

Recomandări
Crăciun pe Valea Prahovei. Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii. „Nu putem face faţă concurenţei”
Stiri Turism
Crăciun pe Valea Prahovei. Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii. „Nu putem face faţă concurenţei”

Zeci de unităţi de cazare de pe Valea Prahovei au avut camere libere în acest an de Crăciun, o situaţie greu de imaginat în urmă cu câţiva ani, când rezervările se făceau încă din octombrie, noiembrie sau chiar cu un an înainte.

Cât de crucială este „Bogdana” pentru apărarea Ucrainei. Un oficial militar dezvăluie secretele artileriei de la Kiev
Stiri externe
Cât de crucială este „Bogdana” pentru apărarea Ucrainei. Un oficial militar dezvăluie secretele artileriei de la Kiev

Forțele Armate ale Ucrainei își modernizează rapid artileria și rachetele, combinând arme occidentale și sisteme produse local, potrivit colonelului Andriy Zhuravlev, adjunctul șefului de stat major al Armatei.

Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”
Stiri Sanatate
Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”

Numărul cazurilor de gripă în București s-a mărit în această perioadă, ajungând la aproximativ 80 de persoane care se prezintă într-o zi la camera de gardă, afirmă Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28