Petrecere de Crăciun transformată în dramă, la Moscova. Un bărbat a ajuns la spital după ce a băut un cocktail periculos

Un bărbat a ajuns în stare gravă după ce a ingerat un cocktail cu azot lichid, servit de un bucătar celebru, în timpul unei petreceri corporative de Crăciun, la Moscova.

Incidentul a avut loc la un eveniment organizat la studioul culinar Igra Stolov („Game of Tables”), unde invitații erau distrați de un „cryo-show” teatral susținut de un bucătar a cărui identitate nu a fost făcută publică, potrivit Daily Mail.

Bucătarul a preparat cocktailuri spectaculoase folosind azot lichid – o substanță utilizată frecvent în bucătăriile profesionale pentru a congela instantaneu ingredientele, dar extrem de periculoasă dacă este ingerată înainte de a se evapora complet, potrivit relatărilor din presa din Moscova.

Martorii au declarat că invitații nu au fost avertizați asupra riscurilor și că bucătarul l-ar fi încurajat pe un bărbat să bea cocktailul imediat.

În mijlocul râsetelor, invitatul, identificat drept Serghei, în vârstă de 38 de ani, a acceptat — cu consecințe catastrofale. Serghei a fost văzut ținându-se de stomac, în agonie, după care s-a prăbușit. Medicii au stabilit ulterior că azotul lichid a provocat o expansiune rapidă a gazului în interiorul corpului său, ceea ce a dus la ruperea stomacului.

Bărbatul a fost transportat de urgență la terapie intensivă, unde chirurgii au efectuat o intervenție chirurgicală pentru a repara organul rupt. Ulterior, s-a raportat că pacientul era conștient și în curs de recuperare, deși medicii au descris starea sa drept gravă.

Expus la temperatura camerei, azotul lichid fierbe și se evaporă în mod violent, iar experții avertizează că ingerarea acestuia înainte de evaporare poate provoca leziuni interne severe sau chiar moartea.

Ceea ce trebuia să fie o sărbătoare festivă de birou s-a transformat într-un moment de panică, invitații fiind lăsați în stare de șoc în timp ce medicii luptau pentru a salva viața bărbatului.

Azotul lichid este extrem de periculos dacă este înghițit.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













