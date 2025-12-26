Axios: Rusia a fost de acord că un armistițiu este necesar pentru un referendum privind teritoriile ucrainene

26-12-2025 | 17:00
Getty

Negociatorii ruși care negociază încetarea războiului au convenit că un armistițiu este necesar pentru un referendum privind concesiile teritoriale din Ucraina, relatează Axios, citând surse.

Vlad Dobrea

Articolul publicației se concentrează pe progresele înregistrate recent de negociatorii americani. „Am atins maximul posibil cu rușii și ucrainenii. În ultimele două săptămâni s-au făcut mai multe progrese decât în ​​tot anul trecut”, a declarat un oficial american pentru Axios.

Publicația, citând oficiali ucraineni, afirmă că Volodimir Zelenski se va întâlni cu Donald Trump pe 28 decembrie pentru a „încerca să ajungă la un acord privind un plan de pace”.

Publicația ucraineană Kyiv Post a relatat anterior despre viitoarea întâlnire, care ar putea avea loc la reședința lui Trump din Mar-a-Lago, Florida . Zelenski însuși a anunțat discuțiile „în viitorul apropiat”.

Conform surselor Axios, majoritatea elementelor planului de pace au fost deja convenite între SUA și Ucraina. Acestea includ garanții de securitate modelate pe articolul 5 din Carta NATO, pe care Kievul le va primi de la SUA și Europa. Un oficial american de rang înalt a declarat reporterilor că administrația Trump este pregătită să prezinte documentul de garanție Senatului spre aprobare.

Principalele probleme nerezolvate rămân teritoriul și gestionarea Centralei Nucleare de la Zaporijia.

Rusia insistă în continuare să achiziționeze întregul Donbas. SUA au propus transformarea teritoriilor din regiunea din care Ucraina urmează să își retragă trupele într-o „zonă economică liberă” demilitarizată. Zelenski insistă că trupele rusești ar trebui să se retragă și ele din această zonă, iar concesiile teritoriale ar trebui aprobate printr-un referendum la nivel național.

În contextul unor posibile alegeri prezidențiale din Ucraina, Vladimir Putin a declarat că Rusia este pregătită să ia în considerare abținerea de la atacuri asupra Ucrainei în ziua alegerilor.

Trump a declarat anterior că se va întâlni cu Zelenski doar dacă va considera că un acord de pace este aproape de a fi încheiat.

Pe 24 decembrie, Zelenski a anunțat cea mai recentă versiune a planului de pace în 20 de puncte, aflat în discuție între Ucraina și Statele Unite. Printre altele, acest plan include garanții solide de securitate pentru Ucraina din partea aliaților săi și menținerea efectivelor Forțelor Armate Ucrainene la 800.000 de oameni în timp de pace.

Autoritățile ruse nu au răspuns public la această situație.

Sursa: Axios

