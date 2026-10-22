La 91 de ani, vedeta filmelor James Bond spune că nu mai poate juca nici pe scenă, nici în filme, și nici măcar nu mai poate citi.

Diagnosticată în 2012 cu degenerescență maculară asociată vârstei, actrița are dificultăți în a recunoaște chipurile oamenilor. Într-un interviu pentru BBC, ea a povestit că uneori îmbrățișează persoane pe care le confundă cu altcineva.

Judi Dench regretă și că nu mai poate admira frumusețea naturii. În ciuda problemelor, actrița încearcă să-și păstreze optimismul și spune că trebuie să accepte situația și să meargă mai departe.