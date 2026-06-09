James Bond trebuie să rămână un bărbat alb, iar studioul să nu-l facă woke, pentru că așa a fost creat să fie, iar lumea îl iubește așa cum este acum, a declarat celebrul actor britanic Sir Idris Elba, potrivit BBC.

Sir Idris spune că „nu a fost niciodată în cursă” pentru a-l interpreta pe celebrul spion, în ciuda anilor de zvonuri, dar s-a arătat totuși flatat de sugestie.

Sir Idris Elba consideră că Bond „a fost scris așa cum a fost scris dintr-un motiv”; „în termeni realiști, unele piețe pur și simplu nu acceptă să se schimbe asta”, a spus Sir Idris.

„Bond este mare în întreaga lume. Și publicul nu va accepta un bărbat de culoare, un bărbat african, care să-l joace pe Bond. Nu asta le place în cultura lor. Punct”, apreciază actorul britanic.

Sir Idris a continuat: „Bond este atât de nerealist, încât o urmă de realitate e bună, dar să nu încercăm să-l facem woke. Cred că trebuie să rămână pur și simplu în ceea ce este: o evadare. Nu încerca să fii pe gustul tuturor. Fii doar Bond”.

Actorul, care joacă în prezent în filmul ”Stăpânii Universului” în rolul lui Man-at-Arms, a glumit despre faptul că cel mai recent personaj al său - un personaj de desene animate din anii 1980 cu mustață roșie - nu semăna deloc cu el.

„Ce să vorbim despre noua distribuție”, spune el. „Eram puțin conștient de asta. Dar apoi mi-am zis: «Despre ce vorbești?! Man-at-Arms ar putea fi de orice culoare! Are picioare verzi, pentru numele lui Dumnezeu!»”.

Viitorul James Bond, realizat de regizorul ”Dune”, pe un scenariu scris de creatorul ”Peaky Blinders”

Căutarea următorului 007 a început oficial luna trecută, după ani de așteptare și speculații despre cine îl va prelua pe Daniel Craig.

Audițiile au avut loc în ultimele săptămâni, potrivit publicației hollywoodiene Variety, iar declarația semnalează începutul sfârșitului lungii așteptări pentru un nou James Bond.

„Deși nu intenționăm să comentăm detalii specifice în timpul procesului de casting, suntem încântați să împărtășim mai multe vești cu fanii 007 imediat ce va fi momentul potrivit”, a adăugat Amazon.

Au trecut 5 ani de la lansarea ”No Time To Die”, ultimul film al lui Craig în rolul celebrului spion.

Studioul a anunțat deja că următorul film va fi regizat de Denis Villeneuve din ”Dune” și scris de creatorul ”Peaky Blinders”, Steven Knight.

Variety a relatat că Nina Gold, una dintre cele mai importante directoare de casting de la Hollywood, care a lucrat la francizele Paddington, Star Wars, Jurassic Park și Mamma Mia!, conduce căutarea unui nou actor principal.

Printre posibilii actori care ar putea juca în acest rol se numără Callum Turner - care s-a căsătorit recent cu Dua Lipa - Henry Cavill și Aaron Taylor-Johnson.