Avanpremiera filmului „Teambuilding 2” a umplut o sală de cinema din Capitală. Spectatorii au râs cu lacrimi.

Spectatoare: „A fost genial filmul, foarte fresh, foarte multe glume foarte bune, una am ținut-o minte „sănătate până mâine”, vreau să vin să văd iar și să-mi notez toate glumele, sunt foarte smart.”

Spectatoare: „A fost foarte tare, am râs, mi se pare un film curajos”.

Spectatoare: „Mi-a plăcut că a fost și partea sensibilă de prietenie, unire, exact așa cum ar trebui să fie”.

Gina Pistol: „Micuțu e delicios”.

Reporter: „ A fost mai bun decât primul?

Gina Pistol: „Da, a fost un pic mai efervescent, și prima parte mi-a plăcut foarte mult, dar a doua a fost dementială.”

În „Teambuilding 2”, Horia, Emil, Lorena și colegii lor se întorc într-o lume în care inteligența artificială promite să revoluționeze munca, Generația Z contestă regulile jocului, iar compania răspunde tuturor provocărilor cu soluția pe care o cunoaște cel mai bine - încă un teambuilding.

Cosmin Nedelcu, actor: „A fost mult mai ușor, totul a mers mult mai lin, mult mai bine. Am știut cum să ne facem treaba mult mai bine.”

Lansat în 2022, „Teambuilding” a depășit rapid statutul unei comedii de succes și a devenit unul dintre cele mai urmărite filme românești de după 1990, cu peste un milion de spectatori în cinematografe.

Matei Dima, actor: „Ca locație, ca actorie, ca personaje, ca poveste, totul este mai mare, mai frumos, legat mai bine, jucat mai bine.”

Alexandra Hash, producătorul filmului: „Aduce războiul dintre generații, este despre Millennials versus Gen Z care tocmai au pătruns acum în stadiul de muncă, este despre cum ne omoară munca viața, dar tot ne place.”

„Teambuilding 2” poate fi văzut în cinematografele din toată țara.