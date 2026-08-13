Documentele arată că Tristan Tate deținea un pașaport mexican care conținea fotografia și data sa reală de naștere, însă era emis pe un alt nume, scrie The Sun.

Este vorba despre „Vladimir Scorpius”, numele personajului negativ din romanul de spionaj „Scorpius”, parte a universului 007.

Tristan Tate a publicat ulterior și un videoclip online în care declara „Eu sunt Vladimir Scorpius”. De asemenea, el a înregistrat în Marea Britanie o companie numită „Scorpius Ltd.”, făcând referire la traficantul fictiv de arme din romanul „Scorpius”, scris de John Gardner în 1988.

Andrew Tate susține că are „8 vieți”

În cazul lui Andrew Tate, procurorii susțin că acesta s-ar fi lăudat pe rețelele sociale cu numărul mare de documente pe care le-ar avea la dispoziție.

Potrivit documentelor, Andrew Tate ar fi afirmat că are „8 vieți... 8 permise și pașapoarte” și că a reușit să evite autoritățile din mai multe țări.

Procurorii susțin că Andrew Tate avea asupra sa documente de călătorie emise de Marea Britanie, SUA, Estonia, Nigeria, Polonia și Vanuatu, stat insular din Pacific.

Noile informații despre identitățile și documentele de călătorie asociate celor doi influenceri din așa-numita „manosferă” apar în documente depuse săptămâna aceasta de Ambasada britanică la Washington, în Districtul de Sud al Floridei.

Autoritățile britanice se tem că frații Tate ar putea fugi

Ambasada britanică se opune în prezent cererii fraților Tate de a fi eliberați pe cauțiune, în condițiile în care aceștia încearcă să evite extrădarea în Marea Britanie.

În documentele depuse instanței, autoritățile avertizează că cei doi prezintă risc de fugă. Ca argument, sunt citate zeci de postări ale lui Andrew Tate care „demonstrează că are acces la mai multe pașapoarte și că este dispus să folosească identități false pentru a evita autoritățile”.

Într-unul dintre videoclipurile sale, Andrew Tate ar fi spus că, în cazul în care ar fi oprit de poliție, ar putea pur și simplu să „scoată un permis dintr-o țară oarecare” pentru a-și ascunde adevărata identitate.

Procurorii britanici susțin, de asemenea, că există „motive substanțiale pentru a crede că Andrew Tate și Tristan Tate ar încerca să identifice și să influențeze martorii dacă ar fi eliberați”.

Andrew și Tristan Tate, în detenție în SUA

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și fratele său, Tristan, în vârstă de 38 de ani, au fost arestați la un eveniment de box fără mănuși din Miami, pe 18 iulie.

În prezent, cei doi sunt ținuți într-o unitate securizată de detenție federală.

Andrew Tate și-a descris Unitatea Specială de Cazare (SHU) drept „o zonă de detenție punitivă pentru oameni care își ucid colegii de celulă”.

El a susținut, de asemenea, că este ținut în „cele mai proaste condiții posibile pe care guvernul SUA le oferă teroriștilor și psihopaților”. Andrew Tate a adăugat că deținutul din celula vecină este un „canibal care țipă toată noaptea”.

Potrivit propriilor afirmații, singura sa sursă de apă este un duș și un „robinet maro și murdar”, situație despre care spune că i-ar fi provocat „probleme persistente la stomac”.

„Niciun contact cu lumea exterioară”

Într-un alt mesaj publicat pe X, Andrew Tate s-a plâns de condițiile de detenție și a afirmat că nu beneficiază de mai multe facilități.

„Sunt închis într-un loc fără magazin în penitenciar. Nicio vizită. Niciun contact cu lumea exterioară”, a susținut el.

În același mesaj, Andrew Tate a întrebat:

„Sunt nevinovat până când se dovedește că sunt vinovat, sunt deținut în vederea extrădării. Sunt căutat de un stat străin. Sunt cetățean american. DE CE SUNT AICI?”

59 de acuzații penale în Marea Britanie

Frații Tate au contestat extrădarea în Marea Britanie, unde se confruntă cu un total de 59 de acuzații penale, inclusiv acuzații de viol, trafic de persoane în scopuri sexuale și infracțiuni legate de imagini indecente cu un copil și pornografie extremă.

O audiere privind detenția a fost programată pentru joi.

Procurorii britanici susțin că noile acuzații au fost introduse rapid după ce autoritățile au investigat acuzațiile formulate de alte patru presupuse victime.

Cazul face parte dintr-o îndelungată bătălie juridică internațională în care sunt implicați Andrew și Tristan Tate și care se desfășoară în SUA, Marea Britanie și România.