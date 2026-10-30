A fost unul dintre cei mai versatili actori din lume, excelând atât în comedie, cât și în tragedie, science-fiction și drame istorice, în ciuda aversiunii tradiționale a industriei divertismentului față de persoanele cu chelie.

De la roluri de teatru de Shakespeare și Dickens, Patrick Stewart a trecut, în 1987, la comanda navei interstelare Enterprise în „Star Trek: The Next Generation”. Actorul britanic a descris această oportunitate drept o „binecuvântare neașteptată care i-a schimbat viața”. Deși a mărturisit că niciodată nu a înțeles de ce creatorul serialului SF, Gene Roddenberry, l-a ales tocmai pe el să-l interpreteze pe faimosul căpitan Picard.

Sir Patrick Stewart: „S-a uitat la mine și a ascultat un actor britanic cu înclinații shakesperiene, de clasă muncitoare, de vârstă mijlocie, chel și cu opinii ferme, iar apoi a spus: «El va fi căpitanul!». Inexplicabil!”

Patrick Stewart a povestit, ani mai târziu, că inițial i s-a cerut să vină la audiții cu o perucă, întrucât părea nepotrivit ca un căpitan de navă să fie chel. Își pierduse părul încă din adolescență din cauza unei afecțiuni genetice.

Sir Patrick Stewart: „Mi-au transmis că vor să mă vadă la audiții purtând o perucă. Eu le-am spus că am una, dar este la Londra. Atunci au decis să o aducă de urgență cu un avion. Ce vremuri!”

Însă tocmai lipsa podoabei capilare a devenit una dintre trăsăturile definitorii ale personajului Jean-Luc Picard. Stewart l-a interpretat pe căpitan în 176 de episoade, pe parcursul a șapte sezoane, în mai multe filme din universul „Star Trek”, precum și în serialul „Star Trek: Picard”, când avea 79 de ani.

Născut într-o familie din clasa muncitoare, în nordul Angliei, Patrick Stewart a dezvoltat de mic o pasiune pentru teatru.

Sir Patrick Stewart: „Ascultam piese de teatru la radio. Așa l-am auzit pentru prima dată pe Shakespeare. Din fericire, preotul din parohia mea mi-a dăruit un exemplar al operelor complete și le urmăream în timp ce ascultam. Atunci s-a născut această pasiune.”

„Toți acei ani petrecuți la Royal Shakespeare Company, toți acei ani stând pe tronul Angliei, toți acei ani purtând coroana au fost o pregătire pentru momentul în care aveam să mă așez în scaunul de comandă de pe Enterprise” a mărturisit el.

După Star Trek, a ajuns să interpreteze un alt rol celebru, cel al profesorului Charles Xavier, în scaun cu rotile, liderul unui grup de mutanți eroi din seria de filme X-Men.

„Există mutanți cu puteri extraordinare, Logan. Și mulți dintre ei nu împărtășesc respectul meu pentru omenire.”

De-a lungul unei cariere de 70 de ani, lui Sir Patrick i-au fost acordate numeroase premii și o stea pe Hollywood Walk of Fame, fiind ridicat la rangul de cavaler de către regina Elisabeta a II-a pentru contribuția sa excepțională în domeniul artei teatrale și cinematografice.