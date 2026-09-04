Criticii de film scriu că rolul unui fost agent chinuit de remușcări i-ar putea aduce lui John Malkovich primul Oscar din carieră.

Sam Rockwell, John Malkovich și Steve Buscemi au însuflețit atmosfera pe covorul roșu de la Veneția la premiera filmului „Wild Horse Nine”, scris și regizat de irlandezul Martin McDonagh. Malkovich și Rockwell interpretează doi agenți CIA trimiși pe Insula Paștelui, în ajunul loviturii de stat împotriva lui Salvador Allende - primul preşedinte marxist ales democratic din America Latină - în 1973.

John Malkovich, actor: „Cred că este un punct de plecare foarte bun și, dacă citești istoria, este destul de evident că lucrurile au stat, uneori, foarte aproape de ceea ce este prezentat în film. Cred că este un film care abordează cu mult umor două evenimente profund traumatizante: asasinarea lui Kennedy și moartea lui Salvador Allende, precum și lovitura de stat din Chile. Și cred că o face cu eleganță și inteligență”.

Istoria intervenţiilor Statelor Unite în procesele democratice din întreaga lume merită o atenţie sporită în contextul evoluţiilor politice actuale, a declarat la Veneția Martin McDonagh.

Martin McDonagh, director: „Știm cum acționa KGB-ul, dar probabil că nu punem la fel de multe întrebări despre activitățile CIA pe cât ar trebui. Cred că acesta a fost unul dintre punctele de plecare: să punem întrebări. Din adolescență, mă tot gândesc la implicarea CIA în răsturnarea președintelui ales democratic în Chile, Salvador Allende. Până la urmă, am găsit soluția unui film despre un fost agent CIA bântuit de vinovăție și regrete pentru ce a făcut în trecut. Așa că am deviat filmul dintr-o comedie neagră în direcția unei povești mult mai profunde și mai sumbre”.

Potrivit primelor cronici, filmul sugerează implicarea CIA și în asasinarea președintelui Kennedy.