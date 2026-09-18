Starul din „Deadpool” va urca pe scena Impact SEE’26 pe 30 septembrie, în cadrul unui eveniment de două zile care reunește aproximativ 200 de speakeri, printre care campionul olimpic David Popovici și Dr. Anna Lembke, profesor de psihiatrie la Stanford și autoarea bestsellerului „Dopamine Nation”.

Impact SEE’26 are loc pe 29 și 30 septembrie și aduce în discuție felul în care inteligența artificială, economia, cultura și schimbarea obiceiurilor de consum ne influențează viața și modul în care lucrăm. Speakeri internaționali se vor întâlni la București cu reprezentanți ai mediului de business și ai instituțiilor din Europa de Sud-Est pentru a discuta despre provocările și oportunitățile cu care se confruntă regiunea.

Ryan Reynolds este cunoscut în primul rând pentru cariera sa în cinematografie, însă implicarea sa în business, prin branduri precum Aviation Gin, Mint Mobile și Maximum Effort, i-a conturat și o prezență distinctă în lumea antreprenoriatului. Alături de actorul Rob McElhenney, Reynolds a cumpărat și clubul galez de fotbal Wrexham.

La București, actorul va vorbi despre experiența sa ca antreprenor. O parte importantă din succesul proiectelor sale vine dintr-o zonă pentru care a devenit aproape la fel de cunoscut ca pentru filmele sale: capacitatea de a transforma publicitatea în povești pe care oamenii chiar vor să le urmărească.

De ce ne este atât de greu să lăsăm telefonul din mână?

Dr. Anna Lembke, profesor de psihiatrie la Universitatea Stanford și specialist în adicții, va vorbi despre mecanismele recompensei și plăcerii și despre cât de dificil a devenit să găsim un echilibru într-o lume a stimulării permanente.

Telefonul, rețelele sociale, jocurile, cumpărăturile și platformele de streaming ne pun următoarea distragere la doar câteva atingeri distanță. Cercetările Annei Lembke analizează motivele pentru care revenim constant la aceste surse de plăcere și efectele pe care acest comportament le poate avea asupra vieții de zi cu zi.

În prima zi a Impact SEE’26, autoarea volumului „Dopamine Nation” va susține un discurs, după care va participa, alături de Ömer Tetik, CEO al Băncii Transilvania, și Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard pentru România și Croația, la o discuție despre „economia dopaminei”. Conversația va pune în legătură știința comportamentului cu deciziile pe care companiile le iau în privința tehnologiei, leadershipului și relației cu clienții.

David Popovici, despre drumul de la potențial la performanță

David Popovici va participa la o conversație care merge dincolo de sport și medalii. Campionul olimpic la înot va discuta alături de Raluca Negulescu Balaci, Executive Director al UiPath Foundation, despre excelență, accesul la oportunități și rolul inteligenței artificiale în dezvoltarea următoarei generații de lideri.

Inteligența artificială apare și în alte conversații din program, prin întrebări care devin tot mai relevante atât pentru consumatori, cât și pentru companii. Cum poate fi folosită AI în mod concret și util? Și ce se întâmplă cu încrederea atunci când o achiziție este făcută în numele nostru de o mașină?

Programul include și o intervenție video a Diella, ministrul bazat pe inteligență artificială din Albania, despre competiția globală pentru tehnologie, control și putere.

Două zile de idei și întâlniri la București

Ajuns la cea de-a treia ediție organizată la București, Impact SEE’26 va reuni peste 2.500 de participanți la Romexpo Exhibition Center și Face Convention Center.

Programul este structurat în opt direcții tematice, dintre care două sunt introduse în premieră anul acesta: Investments & Startups și Culture. Celelalte teme includ inteligența artificială și securitatea cibernetică, economia și sectorul bancar, leadershipul, comerțul digital și economia verde.

Dincolo de discuțiile de pe scenă, Impact Bookstore și sesiunile de autografe le oferă participanților ocazia de a întâlni autori, iar formatele de networking creează spațiu pentru schimb de experiență și întâlniri cu potențiali parteneri din întreaga regiune.

Impact SEE’26 are loc pe 29 și 30 septembrie 2026, la București. Agenda completă și biletele sunt disponibile pe impactsee.com.