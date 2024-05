Una dintre cele mai mari actrițe ale lumii pune capăt fabuloasei sale cariere după ce a orbit. ”Nu mai văd”

Marea actriță britanică Judi Dench sugerează că extraordinara ei carieră pe scenă, în film și televiziune s-a încheiat definitiv, din cauza degenerescenței maculare legate de vârstă, scrie The Guardian. Practic, Judi Dench a orbit.

Întrebată de un reporter în weekendul expoziției de flori de la Chelsea dacă are în plan roluri viitoare, Judi Dench a răspuns sincer: „Nu, nu, nici măcar nu mai văd”.

Reprezentanții actriței de 89 de ani au precizat ulterior că nu mai este nimic de adăugat. Judi Dench a continuat totuși, spunând că are și alte proiecte în curs: „Cartea noastră a apărut (”Shakespeare: The Man Who Pay the Rent”- n.red.), vom merge la târgul de carte de la Cheltenham și apoi o să merg la Chelsea, unde facem trei spectacole cu Gyles Brandreth”.

Actrița trăiește cu degenerescență maculară legată de vârstă, care afectează mai mult de 700.000 de oameni din Marea Britanie. Judi Dench a fost deschisă cu privire la văzul ei în scădere, spunându-i lui Louis Theroux în 2022: „Nu vreau să mă retrag. Dar nu mai fac mare lucru momentan pentru că nu văd. Este rău".

„Am o memorie fotografică, așa că o persoană care îmi spune „asta este replica ta”, pot face asta”, a adăugat marea actriță.

Anul trecut, Judi Dench a spus pentru ”Sunday Mirror” că va continua să încerce să găsească soluții, dar „nu mai pot vedea pe un platou de film” și ”nu pot vedea pentru a citi”. Ea a continuat: „Este dificil dacă am o replică mai lungă. Încă nu am găsit o cale”.

Judi Dench a câștigat un Oscar pentru rolul impresionant din ”Shakespeare in love”

Judi Dench a dat dovadă de multă sinceritate cu privire la efectele condiției sale asupra vieții profesionale și la necesitatea ca ea să memoreze versurile oral înainte de a merge pe platoul de filmare.

În 2021, a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul din ”Belfast” a lui Kenneth Branagh și a apărut într-un rol cheie în ”Allelujah”, adaptarea lui Richard Eyre după piesa de teatru a lui Alan Bennett. Ultimul ei rol pe ecran a fost un rol secundar în ”Spirited”, din 2022.

Judi Dench a spus însă că va continuă să lucreze pentru că are „o frică irațională de plictiseală. De aceea am acum acest tatuaj pe care scrie ”carpe diem”. Prin asta ar trebui să trăim”.

Marile roluri ale actriței Judi Dench include opt filme ”James Bond” și ”Shakespeare in Love”, pentru care a câștigat și un premiu Oscar.

Judi Dench a avut, de asemenea, o carieră susținută și de mare succes pe scenă, câștigând un Tony și opt premii Olivier. Principalele emisiuni TV includ sitcom-ul ”As Time Goes By”, cu Geoffrey Palmer, și ”A Fine Romance”, alături de regretatul ei soț, Michael Williams.

