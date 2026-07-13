„TRAFIC”, cu Dragoș Bucur și Tudor Chirilă în rolurile principale, aduce în prim-plan o poveste tensionată, despre familie, alegeri dificile și cât de departe este dispus să meargă un părinte, pentru a-și proteja copilul. Va fi de la 21:30, la PRO TV și pe VOYO.

Mai multe aflăm chiar acum de la regizorul și producătorul creativ al serialului, Anghel Damian.

Anghel Damian, producător creativ al serialului: „TRAFIC a apărut de la poveștile noastre pe care le-am făcut, precedent, de tip „Clanul”, sau „Groapa” în care vorbeam despre această luptă împotriva crimei organizate. Am zis că e foarte important să schimbăm focusul, și sub aparența unei lupte împotriva crimei organizate să vorbim despre familiile din urmă, familiile care sunt impactate de acest univers, despre părinți și copii, despre dependențe, este un serial care se vorbește despre chestiuni foarte actuale în societatea românească de astăzi, dependențe de droguri, de jocuri de noroc și despre efectul acestor dependențe asupra copiilor și asupra părinților, care preiau aceste probleme ale copiilor și merg până în pânzele albe pentru a le rezolva.”

Mai multe detalii, în VIDEO.