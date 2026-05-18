În imagine, el ţine un pistol cu amortizor în mâna dreaptă, folosit de către Bond de la prima aventură, în Casino Royale, în 1954.

Deasupra acestei imagini, care aduce a fals afiş de film, administraţia Trump şi-a scris sloganul tradiţional „Make America Great Again”, de care sunt ataşaţi alegătorii lui Donald Trump de la prima sa campanie, în 2016.

Casa Albă nu a publicat această fotografie, sâmbătă, la întâmplare.

Ea a publicat-o la două zile după ce studiourile Amazon MGM, care deţin controlul creativ al francizei, au anunţat lansarea castingurilor viitorului film James Bond, aşteptat în sălile de cinematograf la sfârşitul lui 2028.

Pe reţele de socializare, utilizatorilor lor le este greu să şi-l imagineze pe Donald Trump în pielea spionului britanic.

Unii dintre ei îl acuză de faptul că „manipulează” prin asocierea persoanei sale cu figuri-cult ale culturii pop.

Alţii îi ironizează fizicul, generând altă imagine a unui Agent 007 obez, care ţine în mâna dreaptă un sandwich McDonald’s în loc de un pistol.

Louis Partridge, mare favorit

Donald Trump este, pentru moment, foarte devansat de candidaţi susceptibili să obţină castingul condus de Nina Gold, cunoscută prin faptul că a dibuit perle rare din Game of Thrones, The Crown sau Star Wars: The Force Awakens.

Potrivit caselor de pariuri, marele favorit la rolul de Bond este, în prezent, Louis Partridge (Enola Holmes).

Actorul, în vârstă de 22 de ani, bifează toate căsuţele cerute de Amazon şi regizorul Denis Villeneuve, şi anume un bărbat tânăr şi britanic.

În cazul în care va obţine rolul, actorul va deveni cel mai tânăr Agent 007 din istorie, depăşindu-l cu mult pe George Lazenby, care avea 29 de ani la turnarea „În serviciul secret al Majestăţii Sale”, în 1969.

Obiectivul studiourilor americane este să-l instaleze pe noul James Bond pe termen lung şi să facă mai multe filme cu acelaşi interpret în rolul principal.