„Vocea României”, lider absolut de audiență, cu emoție, pasiune și momente spectaculoase

18-10-2025 | 12:19
Bryana Holingher Vocea Romaniei
Scena Vocea României a fost vineri seară plină de emoție, pasiune și momente spectaculoase.

Antrenorii au luptat cu argumente, umor și butoanele strategice pentru concurenții care i-au impresionat, hotărâți să-și completeze echipele cu cele mai puternice voci. Cei de acasă au fost martorii unei seri pline de energie.

Emisiunea a fost lider absolut de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 23:34, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Vocea României a înregistrat 7.7 puncte de rating și 27.1% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 4.6 puncte de rating și 16.0% share.

Peste 1.2 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit emisiunea, iar în minutul de maximă audiență, de la 20:56, peste 1.6 milioane de români se uitau la Vocea României.

Bryana Holingher a deschis seara audițiilor și a ales să meargă mai departe alături de Smiley, la fel ca Vlad Atanasiu, care a întors toate scaunele cu interpretarea sa.

Irina Rimes și-a completat echipa cu Olesia Kuzminova, Ioana Moldovan și Andreea Mareș, trei voci feminine care au adus emoție pe scenă.

Tudor Chirilă a convins-o pe Soledad Baciu, una dintre concurentele care a întors toate scaunele, să vină în echipa sa și pe Artiom Topal, pentru care antrenorul a folosit butonul de „mute” împotriva Irinei.

Duo-ul Theo Rose & Horia Brenciu și-a adăugat în echipă nu mai puțin de patru concurenți: George Dogaru, Ioana Dehelean, Maria Coresi și Andreea Silvestru, care au avut momente spectaculoase pe scenă.

Mai este puțin și etapa audițiilor pe nevăzute se va încheia! Săptămâna viitoare vedem, în continuare, pentru cine se vor întoarce antrenorii, așa că nu ratați o nouă ediție Vocea României, vineri, de la 20:30. Emisiunea poate fi urmărită și în avans, pe VOYO. 

Sursa: Pro TV

