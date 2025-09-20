Vocea României a fost lider absolut de audiență, vineri seară. „Aici se taie emoția cu cuțitul”

20-09-2025 | 10:55
Eva Nicolescu vocea romaniei
Vocea României le-a adus celor de acasă un show plin de emoție și surprize. Concurenți cu voci remarcabile au cucerit scena, antrenorii au intrat imediat în competiție pentru ei, iar vibrația din platou a ajuns dincolo de ecrane.

Atmosfera a fost completată de o surpriză specială: pe scenă și-au făcut apariția și membri ai îndrăgitei formații Lala Band, care au adus un plus de energie și nostalgie: „Eu sunt terminată de emoție. Aici se taie emoția cu cuțitul, observ”, a spus Ana Banciu.

Emisiunea a fost lider absolut de audiență vineri, 20 septembrie, în intervalul 20:28 – 23:32, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Vocea României a înregistrat 6.5 puncte de rating și 24.6% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 4 puncte de rating și 15.2% share.

Peste un milion de telespectatori din întreaga țară au urmărit emisiunea, iar în minutul de maximă audiență, de la 21:40, peste 1.4 milioane de români se uitau la Vocea României.

Ana Muntean a deschis seara cu o interpretare care a întors toate scaunele, iar decizia ei a fost să meargă mai departe alături de Tudor Chirilă. Tot în echipa lui Tudor a ales să continue și Cristina Bleandură care, la rândul ei, a convins toți antrenorii.

Rapha Tudor a surprins cu apariția sa pe scenă și a ales-o pe Irina Rimes să-i fie ghid la Vocea României, aceeași decizie pe care a luat-o și Andrei Duțu, după ce a impresionat cu prestația sa.

Eva Nicolescu și Iulia Neagoe au făcut adevărate spectacole pe scenă și ambele au decis, după ce toate butoanele au fost apăsate, să continue cu Theo Rose & Horia Brenciu.

Smiley i-a convins pe Edwin Enyesiobi și Ioana Farcașiu să vină în echipa lui, după ce ambii au reușit să surprindă cu momentele lor.

Vinerea viitoare, de la 20:30, pe scena de la Vocea României vor urca noi concurenți care își vor dori să întoarcă toate scaunele. Nu ratați o nouă ediție din etapa audițiilor pe nevăzute, la PRO TV și, în avans, pe VOYO. 

