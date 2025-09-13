Emisiunea Vocea României a fost lider absolut de audiență. Peste 1.1 milioane de telespectatori au urmărit sezonul 13
Voci puternice, emoții copleșitoare și interpretări memorabile au marcat, aseară, începutul sezonului 13 cu noroc.
Antrenorii au luptat pentru concurenți, s-au bucurat de prestațiile lor și au transmis energia din platou celor de acasă, iar spectacolul a atins cote maxime: „Iubesc Vocea României pentru că întâlnesc oameni ca tine!”, a spus Irina. Un debut de sezon care a arătat, din prima clipă, că Vocea României scrie istorie!
Emisiunea a fost lider absolut de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 23:38, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Vocea României a înregistrat 7.6 puncte de rating și 28.4% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 3.9 puncte de rating și 14.5% share.
Peste 1.1 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit emisiunea, iar în minutul de maximă audiență, de la 20:43, peste 1.4 milioane de români se uitau la Vocea României.
Cel care a deschis seara cu o întoarcere de 4 scaune și i-a impresionat pe antrenori, Adrian Cârciova (Tony Baboon), a ales să meargă mai departe alături de Irina Rimes. Smiley i-a convins pe Charlize Maalouf și Peter Donegan să vină în echipa sa, după ce s-a luptat cu toți ceilalți antrenori care au fost surprinși de momentele lor.
Tudor Chirilă l-a câștigat, după ce a dat un SuperBlock, pe cel care a reușit să-i deruteze cu prestația sa: Ștefan Burlacu, iar Florentina Matei, care a întors toate scaunele cu interpretarea ei, a ales tot echipa Tudor. Theo Rose și Horia Brenciu au reușit să aducă în echipa lor două voci puternice care au făcut show: Denisa Cramba și Paul Ananie.
Etapa audițiilor pe nevăzute continuă vineri, de la 20:30. Emisiunea Vocea României poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.
