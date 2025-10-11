Vocea României, lider de audiență vineri seară. Peste 1,3 milioane de telespectatori au urmărit emisiunea

Serile de Vocea României aduc, de fiecare dată, povești puternice, emoții autentice și momente care rămân în memoria publicului.

Ediția de aseară nu a făcut excepție: concurenți din toate colțurile țării au urcat pe scenă cu speranța de a-și găsi locul într-una dintre echipele antrenorilor, iar atmosfera din platou a fost una electrizantă.

Emisiunea a fost lider absolut de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 23:32, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Vocea României a înregistrat 7.6 puncte de rating și 26.9% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 3.8 puncte de rating și 13.4% share.

Aproape 1.4 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit emisiunea, iar în minutul de maximă audiență, de la 20:53, peste 1.8 milioane de români se uitau la Vocea României.

Rebeca Iana a deschis seara cu o interpretare care i-a făcut pe toți antrenorii să se întoarcă, alegând în cele din urmă să meargă mai departe în echipa Theo Rose & Horia Brenciu. Tot în echipa lor continuă și Karina Asavei, care a adus o energie specială pe scenă, dar și Cristian Secioreanu, care i-a convins pe cei doi cu interpretarea ei.

Vasile Mălai a fost unul dintre concurenții care au întors toate scaunele, iar alegerea lui a fost clară: Smiley. În aceeași echipă merge mai departe și Anita Petruescu, care a impresionat, la rândul ei, toți antrenorii cu momentul său.

Tudor Chirilă și-a completat echipa cu două voci care au adus pe scenă stiluri diferite, dar la fel de puternice: Ștefana Popa și Alex Purje.

Echipa Irinei Rimes s-a mărit aseară cu trei concurenți care au convins-o prin momentele pe care le-au avut pe scenă: Victoria Cristiu, Dana Bazac și Daniel Șveț.

Săptămâna viitoare, noi concurenți urcă pe scena Vocea României, într-o nouă ediție plină de momente care vor surprinde. Emisiunea poate fi urmărită vineri, de la 20:30, la PRO TV și, în avans, pe VOYO.

