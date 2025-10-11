Vocea României, lider de audiență vineri seară. Peste 1,3 milioane de telespectatori au urmărit emisiunea

Stiri Mondene
11-10-2025 | 10:49
vocea romaniei

Serile de Vocea României aduc, de fiecare dată, povești puternice, emoții autentice și momente care rămân în memoria publicului.

autor
Știrile PRO TV

Ediția de aseară nu a făcut excepție: concurenți din toate colțurile țării au urcat pe scenă cu speranța de a-și găsi locul într-una dintre echipele antrenorilor, iar atmosfera din platou a fost una electrizantă.

Emisiunea a fost lider absolut de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 23:32, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Vocea României a înregistrat 7.6 puncte de rating și 26.9% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 3.8 puncte de rating și 13.4% share.

Aproape 1.4 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit emisiunea, iar în minutul de maximă audiență, de la 20:53, peste 1.8 milioane de români se uitau la Vocea României.

Rebeca Iana a deschis seara cu o interpretare care i-a făcut pe toți antrenorii să se întoarcă, alegând în cele din urmă să meargă mai departe în echipa Theo Rose & Horia Brenciu. Tot în echipa lor continuă și Karina Asavei, care a adus o energie specială pe scenă, dar și Cristian Secioreanu, care i-a convins pe cei doi cu interpretarea ei.

Citește și
Jennifer Lopez
Jennifer Lopez, apariție inedită în New York. Ce ținută a purtat artista. GALERIE FOTO

Vasile Mălai a fost unul dintre concurenții care au întors toate scaunele, iar alegerea lui a fost clară: Smiley. În aceeași echipă merge mai departe și Anita Petruescu, care a impresionat, la rândul ei, toți antrenorii cu momentul său.

Tudor Chirilă și-a completat echipa cu două voci care au adus pe scenă stiluri diferite, dar la fel de puternice: Ștefana Popa și Alex Purje.

Echipa Irinei Rimes s-a mărit aseară cu trei concurenți care au convins-o prin momentele pe care le-au avut pe scenă: Victoria Cristiu, Dana Bazac și Daniel Șveț.

Săptămâna viitoare, noi concurenți urcă pe scena Vocea României, într-o nouă ediție plină de momente care vor surprinde. Emisiunea poate fi urmărită vineri, de la 20:30, la PRO TV și, în avans, pe VOYO.

Sursa:

Etichete: protv, voyo, Vocea României,

Dată publicare: 11-10-2025 10:49

Articol recomandat de sport.ro
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
Citește și...
Jennifer Lopez, apariție inedită în New York. Ce ținută a purtat artista. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Jennifer Lopez, apariție inedită în New York. Ce ținută a purtat artista. GALERIE FOTO

Jennifer Lopez a fost surprinsă vineri dimineață, în New York, filmând câteva scene alături de un coleg de platou pentru viitorul său thriller de pe Netflix, „The Last Mrs. Parrish”.

Victoria Beckham, dezvăluiri emoționante despre lupta cu tulburările alimentare. „Te afectează cu adevărat”
Stiri Mondene
Victoria Beckham, dezvăluiri emoționante despre lupta cu tulburările alimentare. „Te afectează cu adevărat”

La doi ani după succesul documentarului soțului ei, Victoria Beckham își spune propria poveste într-un nou serial. 

Meghan Markle şi Prinţul Harry, apariţie elegantă pe covorul roşu la Gala Zilei Mondiale a Sănătăţii Mintale. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Meghan Markle şi Prinţul Harry, apariţie elegantă pe covorul roşu la Gala Zilei Mondiale a Sănătăţii Mintale. GALERIE FOTO

Meghan Markle şi Prinţul Harry au strălucit pe covorul roşu la Gala Zilei Mondiale a Sănătăţii Mintale 2025 din New York, unde au fost distinşi cu un premiu pentru activitatea lor prin Fundaţia Archewell.

Recomandări
VIDEO și FOTO. Imagini impresionante. Locuitorii din Fâșia Gaza se întorc la casele lor după doi ani de război
Stiri externe
VIDEO și FOTO. Imagini impresionante. Locuitorii din Fâșia Gaza se întorc la casele lor după doi ani de război

Mii de palestinieni care suferă după doi ani de război, mânaţi de speranţă, au pornit vineri, după anunţul unei încetări a focului în războiul din Fâşia Gaza, nerăbdători să-şi caute casele chiar şi între ruine, relatează AFP.

Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump
Stiri Sociale
Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump

Fără Statele Unite, Europa nu poate face față unui război cu Rusia, iar numărul militarilor americani în România este acceptabil, însă nu ar strica să fie mai multe baze.

A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva
Stiri actuale
A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva

Pelerinajul de la Iași a ajuns în a treia noapte, iar numărul credincioșilor crește considerabil.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E22

22:46

Alt Text!
I like IT
Ediția 22

21:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Bogdan Drăcea la Întrebarea mesei rotunde

43:21

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Octombrie 2025

43:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28