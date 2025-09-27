Vocea României a răsunat vineri seară în casele telespectatorilor și a fost lider absolut de audiență: „Ne-ați adus bucurie”

Scena de la Vocea României a fost, din nou, inundată de emoție și voci puternice care au impresionat publicul și antrenorii, dar și pe cei de acasă.

„Vreau să vă urez ca într-o bună zi să stați în locul unuia dintre noi și să vină cineva la Vocea României să cânte piesa voastră, iar atunci veți înțelege exact cum ne-am simțit noi astăzi de bine. Ați fost doi oameni formidabili care ne-ați adus bucurie și asta e de neprețuit”, a spus Horia Brenciu aseară, după unul dintre cele mai bune momente de pe scenă.

Emisiunea a fost lider absolut de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 23:34, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD.

Vocea României a înregistrat 6.0 puncte de rating și 21.7% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 3.7 puncte de rating și 13.3% share.

Peste un milion de telespectatori din întreaga țară au urmărit emisiunea, iar în minutul de maximă audiență, de la 20:59, peste 1.4 milioane de români se uitau la Vocea României.

Raisa Radu a fost prima concurentă care i-a fascinat pe antrenori și a ales să meargă mai departe alături de Irina. În aceeași echipă își continuă drumul la Vocea României și Iulia Prodan.

Cei doi tineri, Valentin Slabu și Ștefan Capătă, care au format un duo, au atras atenția antrenorilor cu interpretarea lor și au considerat că Theo și Horia sunt mentorii potriviți pentru ei. Lavinia Leonte și Alexia Roșca au decis amândouă să meargă mai departe în competiție cu echipa scaunului dublu.

Tudor a reușit să-i convingă pe Denisa Puițău și Zane Carney să vină la el în echipă, după ce ambii au întors toate cele 4 scaune cu prestațiile lor.

Smiley și-a completat echipa cu doi concurenți doriți și de către ceilalți antrenori: Silvia Tache și Ștefan Georgescu.

Săptămâna viitoare, noi concurenți sunt pregătiți să facă spectacol pe scena de la Vocea României. Emisiunea poate fi urmărită vineri, de la 20:30, pe PRO TV și, în avans, pe VOYO.

