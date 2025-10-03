Emoții puternice, alegeri dificile și concurenți care uimesc până la lacrimi, vineri, la Vocea României

Diseară, de la 20:30, scena de la Vocea României se va transforma din nou într-un spectacol al emoțiilor și al vocilor puternice.

Concurenți deciși să-și urmeze visul vor aduce momente intense, povești impresionante și interpretări care îi vor lăsa fără cuvinte pe antrenori.

Concurenți din toată țara vor păși sub lumina reflectoarelor, hotărâți să lase totul pe scenă și să dovedească faptul că vocea poate schimba un destin: „Cred că seara asta e una dintre cele mai importante din viața mea și cred că Vocea României ar putea să-mi schimbe viața”. Pentru unii, momentul va însemna curajul de a se arăta așa cum sunt cu adevărat, pentru alții – o șansă la un nou început: „Sunt consultant IT și artist, în timpul liber. Îmi place foarte tare viața asta de Hannah Montana pe care o am.”

Emoțiile vor fi la cote maxime, iar antrenorii vor trăi intens fiecare moment: „Știi de ce m-am apucat eu de cântat? Pentru că atunci când vorbeam nu mă asculta nimeni... ceea ce mi-ai dăruit tu, în seara asta, e mai presus de orice”, va spune Irina Rimes, printre lacrimi, după ce interpretarea unei concurente o va emoționa.

Lupta antrenorilor pentru cele mai bune voci continuă, iar metodele lor de convingere vor fi total neașteptate. Va fi o seară cu voci explozive și momente care vor ridica publicul în picioare: „Ăsta e sezonul în care Vocea României este vocea publicului”, va spune Tudor.

O nouă seară a audițiilor pe nevăzute va aduce spectacolul în casele telespectatorilor, de la 20:30. Emisiunea Vocea României poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.

