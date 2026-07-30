Actrița în vârstă de 29 de ani, care revine în rolul lui MJ, a impresionat într-o rochie albă semnată de Tamara Ralph, cu un decolteu adânc și un model argintiu inspirat de pânza de păianjen. Ținuta a fost completată de bijuterii cu diamante, iar părul, coafat în bucle lejere, scrie Daily Mail.

Tom Holland, în vârstă de 30 de ani, a ales un costum mov închis și o broșă în formă de păianjen, accesoriu inspirat de celebrul supererou pe care îl interpretează.

Cei doi s-au cunoscut în 2016, pe platourile de filmare ale „Spider-Man: Homecoming”, iar la aproape un deceniu distanță revin împreună în cel mai nou film din franciză, de această dată și în calitate de soț și soție.

La premiera de la Londra au mai fost prezente Florence Pugh, Myleene Klass, Laura Whitmore, Lottie Moss și alte vedete.

Primele reacții ale fanilor

„Spider-Man: Brand New Day”, lansat miercuri în cinematografe, a fost primit cu entuziasm de fani, care au umplut rețelele sociale cu mesaje elogioase imediat după primele proiecții.

Mulți spectatori îl consideră cel mai reușit film din seria cu Tom Holland, iar unii spun chiar că este „cel mai bun film Spider-Man realizat până acum”.

„Am ieșit de la Brand New Day și este unul dintre cele mai bune filme Spider-Man. Dintre cele cu Tom Holland, acesta este pe primul loc, alături de No Way Home”, a scris un fan pe platforma X.

Alți spectatori au lăudat scenele de acțiune și încărcătura emoțională a poveștii, apreciind evoluția personajului Peter Parker după evenimentele din „Spider-Man: No Way Home”, când întreaga lume uită identitatea sa secretă în urma vrăjii lansate de Doctor Strange.

Se anunță unul dintre cele mai mari succese ale anului

Potrivit primelor estimări, „Spider-Man: Brand New Day” înregistrează deja vânzări record în etapa de precomandă a biletelor și are șanse să devină unul dintre cele mai profitabile filme ale anului.

Filmul vine într-un moment favorabil pentru Tom Holland și Zendaya, după succesul recent al producției „The Odyssey”, care a depășit în prima săptămână încasări de peste 300 de milioane de dolari la nivel mondial. Noul film Spider-Man este văzut de analiști drept un posibil concurent pentru titlul de cel mai mare succes de box office al anului.