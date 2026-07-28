„Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în dimineaţa zilei de 28 iulie 2026. Unitatea 1 va fi oprită controlat din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situaţii de secetă severă. Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor (INHGA)”, se arată în comunicatul Nuclearelectrica de luni seară, notează Agerpres.

Odată cu deconectarea Unității 1 de la Cernavodă de la rețeaua națională, ponderea energiei nucleare din Sistemul Energetic Național a coborât la 10.27%, cu o producție de aproximativ 670 MW la ora publicării acestui articol. Într-o zi obișnuită, energia nucleară reprezintă aproximativ 18% - 20% din producția de energie a României, după cum arată datele Romatom.

Potrivit reprezentanţilor companiei, în situaţia în care anumiţi parametri asociaţi nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, cu respectarea procedurilor şi standardelor de securitate nucleară, experţii centralei nucleare aplică măsurile operaţionale necesare pentru menţinerea marjelor de siguranţă, inclusiv decizia de a opri o unitate sau chiar ambele dacă situaţia actuală nu se modifică.

„Astfel de măsuri au rol preventiv şi urmăresc protejarea securităţii nucleare şi a fiabilităţii instalaţiilor. SN Nuclearelectrica SA monitorizează cu atenţie evoluţia nivelului fluviului Dunărea în vederea asigurării operării în siguranţă. Menţinerea Unităţii 1 CNE Cernavodă în stare oprită sigură nu are impact asupra securităţii nucleare, personalului sau mediului”, se precizează în documentul citat.

Conform unui comunicat al Ministerului Energiei, având în vedere scăderea debitului Dunării la aproximativ 1.630 mc/s, la nivelul CNE Cernavodă a fost luată decizia opririi controlate a Unităţii 1, începând de marţi, ora 11:00.

Câtă energie consumă România

Pentru această săptămână, vârful de consum este estimat la aproximativ 7.300 MW, cu circa 700 MW mai puţin faţă de nivelurile de vârf înregistrate în săptămânile precedente, pe fondul perioadei de concedii. Producţia internă estimată va fi intre 4.000 şi 4.300 MW, iar diferenţa necesară pentru acoperirea consumului va fi asigurată prin importuri realizate în condiţii comerciale. Diferenţa de cantităţi necesare consumului din România va fi acoperită fără riscuri.

De asemenea, consumatori casnici nu vor plăti tarife majorate, având contracte clare cu preţ stabilit pentru tot anul. În paralel, noi capacităţi energetice însumând 324 MW au documentaţiile finalizate şi urmează să primească marţi, după validarea ANRE, acordul pentru intrarea în exploatare comercială. Din acest total, 176 MW reprezintă capacităţi de stocare, iar ceilalţi 148 MW provin din capacităţi fotovoltaice şi eoliene. Alţi 990 MW sunt în diverse faze de finalizare a documentelor şi pentru accelerarea procesului de punere în funcţiune, şedinţele de validare ale ANRE sunt programate în fiecare săptămână, marţi şi joi, precizează reprezentanţii ministerului.

Potrivit datelor Transelectrica, marţi, la ora 9:25, producţia de energie electrică era de 6.585 MW, din care 18,88% (1.243 MW) energie nucleară.

Conform ultimei prognoze INHGA, valabilă pentru intervalul 27 iulie, ora 07:00 - 3 august, ora 07:00, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi relativ staţionar la valori de 1650 m3/s în primele două zile şi 1600 m3/s în următoarele zile, până la sfârşitul intervalului, situându-se sub mediile multianuale ale lunilor iulie (4700 m3/s) şi august (3900m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele vor fi, în general, în scădere uşoară.

Cel mai mic debit înregistrat de Dunăre a fost în anul 1985 când aceasta avea la intrarea în ţară 1400 mc/s, arăta, recent, Administraţia Naţională Apele Române.

Societatea Naţională Nuclearelectrica administrează Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, care operează Unităţile 1 şi 2, cu o capacitate de 700 MWe, precum şi Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti, care este producător calificat de combustibil nuclear CANDU 6.