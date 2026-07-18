Ghidul distribuției filmului ”Odiseea”. Eroii, zeii și personajele principale din epopeea greacă a lui Christopher Nolan

Adaptarea realizată de regizorul Christopher Nolan după epopeea greacă a lui Homer, „Odiseea”, este, într-adevăr, epică, scrie publicația Variety .

Lansat în cinematografe pe 17 iulie, cel mai recent film al lui Nolan reimaginează celebra poveste greacă a lui Ulise, cu Matt Damon în rolul regelui din Itaca. După ce i-a învățat pe troieni că ar fi bine să verifice cu atenție un cadou uriaș din lemn, Odiseu și soldații săi trebuie să pornească într-o călătorie lungă și plină de peripeții (adică o odisee) pentru a se întoarce acasă. Călătoria chinuitoare spre Itaca este presărată cu furtuni, monștri și numeroase răsturnări de situație, în timp ce Ulise este bântuit de amintirile Războiului Troian și de viziunile zeiței Atena (interpretată de actrița Zendaya). Între timp, în Itaca, Anne Hathaway o interpretează pe Penelopa, soția lui Ulise, care încearcă să mențină pacea în căminul ei și trebuie să respingă o hoardă de pretendenți cu ajutorul fiului ei, Telemac, interpretat de Tom Holland. Distribuția secundară este o adevărată pleiadă de vedete de la Hollywood, incluzând mai mulți dintre colaboratorii anteriori ai lui Nolan, precum Robert Pattinson, Elliot Page, Benny Safdie și Himesh Patel, alături de Jon Bernthal, Charlize Theron, John Leguizamo, Lupita Nyong’o și mulți alții. Citește și Electric Castle 2026. Teddy Swims a fost impresionat de public: ”O să revin în România, neapărat. Este o promisiune” Iată o prezentare a personajelor cheie și a actorilor care îi interpretează pe zei, monștri și oameni: Ulise (Matt Damon) Matt Damon („Good Will Hunting”, „The Martian”) interpretează rolul lui Ulise, personajul principal. Epopeea lui Homer urmărește evenimentele de după Războiul Troian, pe măsură ce Ulise și oamenii săi încearcă să se întoarcă acasă, în Itaca.

Pe drum, el întâlnește o întreagă pleiadă de zei și monștri greci, printre care se numără zeița înțelepciunii și a războiului, Atena (actrița Zendaya), vrăjitoarea Circe (Samantha Morton), nimfa mării Calypso (Charlize Theron) și ciclopul Polifem (Bill Irwin). Aceasta este a treia colaborare a lui Damon cu Christopher Nolan, după „Interstellar” și „Oppenheimer”, dar prima în care joacă rolul principal. Telemac (Tom Holland) Tom Holland îl interpretează pe Telemac, fiul pe care Ulise abia l-a cunoscut înainte de a pleca spre Troia. Acum, aproape major, Telemac se află într-un conflict interior: o va crede oare pe mama sa, Penelopa, când aceasta îi spune că tatăl său, pe care își dorește atât de mult să-l cunoască, este încă în viață și se va întoarce acasă pentru a-și revendica tronul?

Sau să dea crezare călătorilor care nu au auzit nicio veste despre Odiseu și să încerce să urce el însuși pe tronul Itacii pentru a-și proteja mama de pețitorii ticăloși? Holland joacă alături de colegii săi din distribuția filmului „Odiseea”, Zendaya (Athena) și Jon Bernthal (Menelaus), în „Spider-Man: Brand New Day”, care va fi lansat în cinematografe pe 31 iulie. Penelopa (Anne Hathaway) Regina neclintită din Itaca este interpretată de Anne Hathaway. În timp ce îl așteaptă pe Ulise să se întoarcă din Troia, ea îi respinge pe pețitorii din ce în ce mai înverșunați, care invocă legea ospitalității lui Zeus pentru a se îndopa cu mâncarea și vinul palatului și a o forța să-l aleagă pe unul dintre ei ca soț.

Printre filmele în care a jucat Hathaway se numără „Diavolul se îmbracă în Prada” și colaborările anterioare cu Nolan, „The Dark Knight Rises” și „Interstellar”. Antinous (Robert Pattinson) Robert Pattinson îl interpretează pe Antinous, un pretendent viclean care complotează pentru a prelua controlul asupra Itacii în absența lui Odiseu. Acesta are o aventură cu Melantho, îl batjocorește pe Eumaeus, îl amenință pe Telemac și, în general, aduce haosul în palat în încercarea sa de a o cuceri pe Penelopa.

Printre celelalte roluri ale lui Pattinson se numără „The Batman”, „The Drama” și „Tenet” al lui Nolan. Atena (Zendaya) Zendaya interpretează rolul zeiței înțelepciunii, Atena. Fiind totodată zeița războiului strategic, Atena se opune acțiunilor fără de lege pe care soldații le-au manifestat în timpul Bătăliei de la Troia și îl vizitează frecvent pe Ulise în călătoria sa spre casă pentru a-i reaminti de cruzimea care contravine legii lui Zeus.

Actrița și-a început cariera pe Disney Channel și a devenit rapid celebră datorită serialului „Euphoria”, care i-a adus două premii Emmy și o a treia nominalizare pentru viitoarea gală de decernare a premiilor. În prezent, joacă în francizele „Spider-Man” și „Dune”, ambele având noi filme care vor avea premiera în acest an. Printre alte roluri ale sale se numără „The Drama” (alături de Robert Pattinson), „Challengers” și „The Greatest Showman”. Agamemnon (Benny Safdie) Benny Safdie revine pentru a colabora din nou cu Christopher Nolan, după ce a jucat anterior în „Oppenheimer”. Actorul și regizorul îl interpretează pe Agamemnon, regele Micenei care i-a condus pe greci spre victorie în Războiul Troian.

Deși credea că va fi întâmpinat acasă ca un erou, soția sa, Clitemnestra, avea alte planuri (și o dorință de răzbunare) în minte. Safdie a regizat anterior, alături de fratele său, filmele „Daddy Longlegs” și „Uncut Gems”, și a jucat, de asemenea, în filmul „Licorice Pizza” al lui Paul Thomas Anderson. Menelaus (Jon Bernthal) Rolul regelui Spartei este interpretat de Jon Bernthal. Menelau este fratele lui Agamemnon și soțul Elenei din Troia, a cărei frumusețe și răpire au declanșat Războiul Troian. Regele a luptat alături de Ulise și îi povestește lui Telemac vechi întâmplări despre luptele lor, în timp ce sărbătorește nunta fiicei sale alături de soția sa.

Bernthal a jucat anterior în „The Punisher” și va apărea în „Spider-Man: Brand New Day” alături de colegii săi Tom Holland și Zendaya. Elena din Troia și Clitemnestra (Lupita Nyong’o) Lupita Nyong’o joacă un rol dublu în adaptarea epică a lui Nolan. În pielea lui Elena din Troia, soția regelui Menelau al Spartei (Jon Bernthal), ea preia rolul „chipului care a lansat 1.000 de corăbii”. Traducerile epopeii grecești diferă în privința faptului dacă ea a fost răpită de prințul Paris al Troiei sau a fugit cu acesta, dar plecarea ei a declanșat conflictul de zece ani dintre greci și troieni. Iar în rolul lui Clitemnestra, Nyong’o este sora Elenei și soția lui Agamemnon, regele Micenei care a condus armata greacă în timpul Războiului Troian.

Traducerile diferă din nou în ceea ce privește gradul ei de implicare, dar Clitemnestra joacă un rol în soarta soțului ei după întoarcerea triumfală a acestuia. Nyong’o este câștigătoare a unui premiu Oscar pentru rolul său din „12 ani de sclavie”. Printre celelalte roluri ale sale se numără „Black Panther” și „Us”, unde joacă, de asemenea, un rol dublu. Sinon (Elliot Page) Elliot Page se reunește cu Nolan după ce a jucat în „Inception” în 2010, alături de Cillian Murphy și Joseph Gordon-Levitt. Page îl interpretează pe Sinon, un soldat grec care joacă un rol crucial în planul calului troian și în inducerea în eroare a troienilor;

Sinon nu este menționat în textul original al lui Homer, dar povestea sa este relatată în poemul lui Virgiliu, „Eneida”. Page a avut rolul care i-a adus consacrarea în comedia despre trecerea la maturitate „Juno”, care i-a adus o nominalizare la Oscar în 2008. Circe (Samantha Morton) Samantha Morton o interpretează pe Circe, zeița greacă care are puterea de a transforma oamenii în animale — deși oamenii lui Odiseu nu cunosc toate detaliile atunci când ajung la coliba ei de pe insula Aeaea, disperați după hrană.

În romanul clasic al lui Homer, ea îi transformă pe oamenii lui Odiseu în porci. Morton este o actriță nominalizată la Oscar pentru rolurile sale din „Sweet and Lowdown” și „In America”, ambele lansate la începutul anilor 2000. De asemenea, a fost nominalizată la premiul Emmy pentru filmul de televiziune „Longford”, regizat de Tom Hooper. Printre alte roluri se numără „Morvern Callar”, „Minority Report”, „Synecdoche, New York”, „She Said”, „The Whale” și „Anemone”. Calypso (Charlize Theron) Charlize Theron („Avocatul diavolului”, „Mad Max, Fury Road”) o interpretează pe Calypso, o nimfă marină care îl păcălește pe Ulise să rămână pe insula ei ani de zile.

Deși inițial acționează din dorința de a-l vindeca fizic pe erou, Calypso se îndrăgostește de Ulise și îi amână plecarea cât mai mult posibil. Theron a câștigat un premiu Oscar, un Glob de Aur și un premiu SAG pentru rolul său din „Monster” și a jucat, de asemenea, în „North Country” și „Young Adult”.

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