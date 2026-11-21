Etapa Confruntărilor s-a încheiat, iar concurenții care au trecut mai departe se pregătesc acum de o nouă provocare: Knockout-urile, unde cei de acasă vor avea un cuvânt de spus.

Emisiunea a fost lider de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 23:39, în rândul publicului național, activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Vocea României a înregistrat 7.1 puncte de rating și 24.5% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 6.3 puncte de rating și 22.1% share. În rândul publicului Național 4+, în același interval orar, emisiunea a înregistrat 7.5 puncte de rating și 22.2% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5.9 puncte de rating și 17.5% share.

În echipa lui Tudor, Elisa Petre și Alessia Anghel au deschis seria duelurilor. În urma prestației lor, Tudor a decis să meargă mai departe cu Elisa, însă parcursul Alessiei nu s-a încheiat aici - aceasta a fost salvată de Theo și Horia. Un alt moment intens i-a adus față în față pe Timea Csaszar și Dominique Simionescu. Dominique a convins și a rămas în echipa lui Tudor, în timp ce Timea a primit o nouă șansă din partea lui Smiley. Într-un alt duet, Robert Iosifescu și Nicoleta Plămădeală au luptat pentru un loc în competiție, iar Tudor a ales să continue alături de Robert.

Echipa Theo și Horia a avut parte de confruntări pline de emoție. Mihai Teacă și Iulia Petrea au format unul dintre duete, iar în urma momentului artistic, Mihai a fost cel care a obținut un loc în etapa următoare. Titus Pop și Gabriela Amza au urcat, la rândul lor, pe scenă, iar decizia antrenorilor a fost ca mai departe în competiție să meargă Gabriela.

În echipa lui Smiley, Rareș Ioan și Simina Colopelnic au oferit un duel în care fiecare și-a pus în valoare calitățile vocale. La final, Smiley a decis să meargă mai departe cu Rareș. Un alt duet i-a adus în fața antrenorilor pe Alexandru Stoica și Alexandru Slăvescu. Alexandru Slăvescu a rămas în echipa lui Smiley, în timp ce Alexandru Stoica a fost salvat de Tudor și va merge în etapa Knockout-urilor.

Echipa Irinei a avut și ea parte de momente care au ținut publicul cu sufletul la gură. Hayley Crosbie și Bogdan Savin au format un duet, iar Irina a ales să meargă mai departe alături de Bogdan. Într-o altă confruntare, Maria Jugănaru și Bogdan Selagea au urcat pe scenă și au încercat să-și convingă antrenoarea că merită să continue. La finalul momentului, Bogdan Selagea a fost cel care a obținut un loc în etapa următoare.

Nu ratați vineri, de la 20:30, etapa Knockout-urilor de la Vocea României, în urma căreia aflăm care vor fi concurenții ce vor merge mai departe în primul LIVE al sezonului 14. Emisiunea poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.