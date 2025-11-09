Surorile Kardashian au strălucit la aniversarea de 70 de ani a mamei lor. Petrecere la mega-conacul lui Jeff Bezos. FOTO

09-11-2025 | 18:03
Kris Jenner
Getty

Kim Kardashian s-a alăturat surorilor sale, Kylie Jenner și Kendall Jenner, într-un weekend plin de glamour, pentru a sărbători cei 70 de ani ai mamei lor, Kris Jenner.

Mihaela Ivăncică

Sâmbătă seara, Kim, în vârstă de 45 de ani, și-a etalat silueta într-un set impresionant format dintr-un crop top și o fustă lungă, decorate cu pietre prețioase sclipitoare.

Vedeta a arătat uluitor la petrecerea mamei lor, organizată la mega-conacul miliardarului Jeff Bezos din Beverly Hills. La eveniment au participat printre alții și prințul Harry și Meghan. Kim a strălucit cu un iluminator mov iridescent aplicat pe pomeți, perfect asortat cu ținuta sa.

În același timp, Kylie și Kendall au împărtășit pe rețelele sociale ținutele spectaculoase înainte de a se îndrepta spre petrecerea cu tematică James Bond. Cele două au ales rochii elegante și bijuterii strălucitoare, pregătindu-se pentru o seară de neuitat alături de prieteni.

Kylie, 28 de ani, a postat un video tip selfie în oglindă, în care și-a evidențiat silueta de clepsidră într-un body alb cu gât halter și o fustă lungă, transparentă, purtată jos pe șolduri. Părul ei închis la culoare a fost prins într-un coc lejer, cu șuvițe care îi încadrau fața, completat de cercei masivi cu diamante.

Între timp, Kendall, care și-a sărbătorit recent cea de-a 30-a aniversare cu o petrecere spectaculoasă pe o insulă privată, a postat pe Instagram Story o fotografie în care apare alături de Hailey Bieber.

30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

