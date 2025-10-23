Kim Kardashian, mărturii emoționante. Vedeta a dezvăluit că a fost diagnosticată cu un anevrism cerebral

Kim Kardashian a mărturisit că a fost diagnosticată cu un anevrism cerebral, provocat de stres. În noul sezon The Kardashians, vedeta de 45 de ani apare în lacrimi, vorbind despre divorțul de Kanye West și lupta cu psoriazisul, scrie People .

În videoclip, Kim este surprinsă în timp ce face un RMN, iar ulterior le spune membrilor familiei: „A fost un mic anevrism.” Sora sa mai mare, Kourtney Kardashian, reacționează surprinsă: „Wow!” Întrebată ce au spus medicii, Kim a explicat: „Au zis doar: stres.”

Fondatoarea brandului SKIMS a mărturisit că trece printr-o perioadă dificilă. În alte secvențe, Kim apare în lacrimi, vorbind despre dificultățile întâmpinate la examenul de barou, parte din pregătirea ei în domeniul juridic. Ulterior, este surprinsă discutând printre lacrimi despre divorțul de Kanye „Ye” West, tatăl celor patru copii ai săi.

Despre divorțul de Kanye West

„Sunt fericită că s-a terminat. Fostul meu soț va face parte din viața mea oricum, avem patru copii împreună”, a spus Kim.

Potrivit Mayo Clinic, un anevrism cerebral este „o dilatare sau o umflătură a unui vas de sânge din creier”. Deși această afecțiune este relativ frecventă, în majoritatea cazurilor nu prezintă un risc major, mai ales atunci când anevrismul este de dimensiuni mici. Totuși, ruptura sa poate provoca o hemoragie cerebrală, cunoscută sub denumirea de accident vascular hemoragic.

Kim a vorbit adesea în cadrul emisiunii despre momentele dificile trăite alături de fostul soț. În premiera sezonului 7 din The Kardashians, vedeta a dezvăluit că stresul cauzat de tensiunile cu Ye i-a reactivat psoriazisul.

„De când am divorțat, nu am mai avut psoriazis, dar acum a început să reapară”, a mărturisit vedeta. „Am fost mult mai stresată, probabil pentru că am simțit nevoia să protejez, cu orice preț, tot ceea ce era important.”

Kim Kardashian a explicat că prioritatea sa este siguranța copiilor — North (12 ani), Saint (9 ani), Chicago (7 ani) și Psalm (6 ani) — mai ales după ce unul dintre ei a aflat despre comportamentul tatălui lor.

„Vor afla anumite lucruri, vor crește și vor înțelege. Datoria mea, ca mamă, este să mă asigur că sunt protejați atunci când astfel de momente apar”, a spus Kim.

Referindu-se la relația cu Kanye West, vedeta a mărturisit: „M-am simțit mereu vinovată și am încercat întotdeauna să-l ajut. Îmi spuneam că ar fi trebuit să rămân sau că aș fi putut să-l salvez, dar de data aceasta nu am mai simțit acea responsabilitate personală.”

„E atât de trist”, a conchis Kim Kardashian, vorbind despre situația actuală dintre ea și fostul soț.

