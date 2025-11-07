Kim Kardashian, care vrea să devină avocată, acuză ChatGPT că a determinat-o să pice examenele. „Mă enervez şi ţip la el”

De la lansarea sa, mulți utilizatori folosesc ChatGPT pentru temele sau pregătirea examenelor.

Dar uneori este mai bine să se evite acest lucru, deoarece chatbotul OpenAI nu cunoaște toate răspunsurile și poate greși. Kim Kardashian poate confirma acest lucru.

Într-un interviu pentru revista Vanity Fair, vedeta de reality show, care visează să devină avocată, a mărturisit că a folosit AI de mai multe ori în cadrul pregătirii sale. „Când am nevoie să aflu răspunsul la o întrebare, fac o fotografie și o introduc în software”, a declarat cea care, de altfel, interpretează rolul unei avocate în serialul All's Fair, precizând rapid că ChatGPT „greșește întotdeauna”.

Din cauza greșelilor sale, chatbotul a făcut-o chiar să pice examenele, a declarat Kim Kardashian. „Mă enervez și țip la el: «Tu m-ai făcut să pic»”, a povestit cea care calcă pe urmele tatălui său, Robert Kardashian, cunoscut pentru că l-a apărat pe O.J. Simpson în procesul său pentru crimă din 1995.

Femeia de afaceri vede ChatGPT ca pe un prieten și un dușman, vorbind chiar despre o prietenie toxică. Pentru că, pe lângă faptul că greșește, robotul conversațional îi dă lecții de viață. „Te învață pur și simplu să ai încredere în instinctul tău. Știai răspunsul de la început”, i-a răspuns chatbotul, de exemplu, când Kim Kardashian l-a întrebat cum se simte că a făcut-o să pice.

Diplomă obținută, dar examene încă de trecut

În ciuda erorilor ChatGPT, miliardara a obținut diploma în Drept în luna mai a acestui an, după șase ani de studii. Însă mai are de susținut un examen înainte de a putea profesa și încă se bazează pe IA OpenAI.

„Trebuie să se descurce mai bine, pentru că mă bazez pe el să mă ajute cu adevărat și îmi dă o lecție de viață, apoi devine terapeutul meu și îmi explică de ce trebuie să cred în mine după ce mi-a dat un răspuns greșit”, a declarat Kim Kardashian.

Nu este însă sigur că ChatGPT se va îmbunătăți până la viitorul său examen. Creatorul său este conștient că chatbotul său poate greși. De aceea, afișează un avertisment sub zona de introducere a textului pentru fiecare cerere: „ChatGPT poate comite erori. Se recomandă verificarea informațiilor importante”, recomandă OpenAI.

De la sfârșitul lunii iulie, start-up-ul oferă și un mod Studiu, pentru a încuraja utilizatorii să nu lase AI să facă totul. În loc să ofere direct răspunsul, îi ajută să lucreze pentru a găsi împreună soluția la o problemă.

