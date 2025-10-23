Ținutele îndrăznețe pe care le-a ales Kim Kardashian la petrecerea de ziua ei. Vedeta a împlinit 45 de ani | GALERIE FOTO

Stiri Mondene
23-10-2025 | 13:51
Kim Kardashian
Profimedia

Kim Kardashian a atras toate privirile cu două dintre cele mai sexy ținute ale sale, miercuri seara, la Londra, unde și-a sărbătorit cea de-a 45-a aniversare alături de o mulțime de vedete.  

Sabrina Saghin

Influencerița și femeia de afaceri a participat la o petrecere privată organizată de prietenul ei apropiat, artistul și fotograful Mert Alas, și, în ciuda ploii, a purtat două ținute incredibil de decoltate – una la sosire și alta la plecare, scrie Daily Mail.

Prima ținută i-a pus în evidență silueta de clepsidră, fiind un corset transparent, care îi accentua decolteul, și o fustă din mătase care îi ajungea până la coapse.

Pentru a doua ținută, ea a îmbrăcat o rochie mini mulată, confecționată dintr-un material și mai transparent, precum și un sutien bralette decoltat. Detalii orbitoare din mărgele erau brodate pe toată suprafața ținutei, care era decorată și cu franjuri.

Kim Kardashian
Kim Kardashian, apariție controversată la gala Academy Museum din Los Angeles. GALERIE FOTO
Creatorul de modă John Galliano i s-a alăturat la petrecere, la fel și Emma Weymouth, modelele Stella Maxwell și Kate Moss, cântăreața FKA Twigs, actrițele Isla Fisher, Sarah Paulson și Naomi Watts, precum și mama ei, Kris Jenner.

Sursa: Daily Mail

Dată publicare: 23-10-2025 13:51

