Kim Kardashian, apariție îndrăzneață la premiera serialului All’s Fair din Londra. GALERIE FOTO

Kim Kardashian şi Teyana Taylor au defilat pe covorul roşu în ţinute asortate la premiera serialului All’s Fair din Londra.

Vedetele producţiei au apărut miercuri (22 octombrie) la cel mai recent eveniment de gală, găzduit la Odeon Luxe Leicester Square din Anglia, potrivit JustJared.

Alături de ele s-au aflat colegele de distribuţie Sarah Paulson, Niecy Nash-Betts şi Naomi Watts, precum şi mama lui Kim — Kris Jenner, care este şi producător executiv al serialului — şi soţia lui Niecy, Jessica Betts. Cu doar o seară înainte, întreaga distribuţie a fost prezentă la premiera de la Paris, urmată de o petrecere aniversară pentru Kim, care tocmai a împlinit 45 de ani.

Kim a impresionat într-o rochie dramatică neagră din piele, în stil corset, semnată Dilara Findikoglu, accesorizată cu lanţuri argintii şi asortată cu cizme lăcuite — un contrast total faţă de rochia pastelată purtată la premiera de la Paris cu doar câteva zile înainte.

