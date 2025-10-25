Kim Kardashian răspunde comentariilor legate de stilul vestimentar al lui North West

Stiri Mondene
25-10-2025 | 21:01
kim kardashian si north west
Profimedia

Kim Kardashian reacționează la toate discuțiile apărute în jurul fiicei sale, North West.

autor
Ioana Andreescu

Recent, fiica în vârstă de 12 ani a vedetei de reality show în vârstă de 45 de ani și a lui Kanye West a ajuns în atenția presei după ce a postat pe TikTok fotografii și videoclipuri în care poartă tatuaje false și un piercing nazal, potrivit JustJared.

Mulți au criticat stilul său vestimentar

După ce mulți au criticat acest look, Kim a răspuns. Daily Mail Australia a republicat clipurile cu North pe TikTok.

„North West, 12 ani, îngrijorează fanii cu noul ei look”, a fost descrierea de la postare.

Citește și
Kim Kardashian
Kim Kardashian, apariție îndrăzneață la premiera serialului All’s Fair din Londra. GALERIE FOTO

Mulți oameni au comentat critic atât la adresa lui North, cât și a lui Kim, un utilizator scriind: „Mai bine să fie copil”, iar altul: „Este pur și simplu trist.”

Kim a intervenit apoi în secțiunea de comentarii.

„Este o non-problemă” a scris ea.

Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație în anumite zone din București

Sursa: Justjared.com

Etichete: Kim Kardashian, fiica, critici,

Dată publicare: 25-10-2025 21:01

Articol recomandat de sport.ro
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Citește și...
Kim Kardashian, mărturii emoționante. Vedeta a dezvăluit că a fost diagnosticată cu un anevrism cerebral
Stiri Mondene
Kim Kardashian, mărturii emoționante. Vedeta a dezvăluit că a fost diagnosticată cu un anevrism cerebral

Kim Kardashian a mărturisit că a fost diagnosticată cu un anevrism cerebral, provocat de stres. În noul sezon The Kardashians, vedeta de 45 de ani apare în lacrimi, vorbind despre divorțul de Kanye West și lupta cu psoriazisul, scrie People.

Kim Kardashian, apariție îndrăzneață la premiera serialului All’s Fair din Londra. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Kim Kardashian, apariție îndrăzneață la premiera serialului All’s Fair din Londra. GALERIE FOTO

Kim Kardashian şi Teyana Taylor au defilat pe covorul roşu în ţinute asortate la premiera serialului All’s Fair din Londra.

Ținutele îndrăznețe pe care le-a ales Kim Kardashian la petrecerea de ziua ei. Vedeta a împlinit 45 de ani | GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Ținutele îndrăznețe pe care le-a ales Kim Kardashian la petrecerea de ziua ei. Vedeta a împlinit 45 de ani | GALERIE FOTO

Kim Kardashian a atras toate privirile cu două dintre cele mai sexy ținute ale sale, miercuri seara, la Londra, unde și-a sărbătorit cea de-a 45-a aniversare alături de o mulțime de vedete.  

Recomandări
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București
Stiri actuale
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București

Numărăm deja orele până la ceremonia istorică de sfințire a picturii celui mai amplu edificiu religios ridicat în ultimii 100 de ani în România.

Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”
Stiri externe
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape” de a ajunge la o soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului.

România trece la ora de iarnă. Uniunea Europeană ar putea relua discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei
Stiri actuale
România trece la ora de iarnă. Uniunea Europeană ar putea relua discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei

În noaptea dinspre sâmbătă spre duminică trecem la ora de iarnă. Dăm ceasurile înapoi și ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an. În ultimele decenii, mai multe țări din lume au renunțat la schimbarea orei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 25 Octombrie 2025

29:33

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Radu Afrim la Întrebarea mesei rotunde

43:03

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28