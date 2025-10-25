Kim Kardashian răspunde comentariilor legate de stilul vestimentar al lui North West

Kim Kardashian reacționează la toate discuțiile apărute în jurul fiicei sale, North West.

Recent, fiica în vârstă de 12 ani a vedetei de reality show în vârstă de 45 de ani și a lui Kanye West a ajuns în atenția presei după ce a postat pe TikTok fotografii și videoclipuri în care poartă tatuaje false și un piercing nazal, potrivit JustJared.

Kim Kardashian Responded After 12-Year-Old North West Was Criticized For Wearing Faux Face Tattoos On TikTok https://t.co/oS2iptGc8w — BuzzFeed Celeb (@BuzzFeedCeleb) October 25, 2025

Mulți au criticat stilul său vestimentar

După ce mulți au criticat acest look, Kim a răspuns. Daily Mail Australia a republicat clipurile cu North pe TikTok.

„North West, 12 ani, îngrijorează fanii cu noul ei look”, a fost descrierea de la postare.

Mulți oameni au comentat critic atât la adresa lui North, cât și a lui Kim, un utilizator scriind: „Mai bine să fie copil”, iar altul: „Este pur și simplu trist.”

Kim a intervenit apoi în secțiunea de comentarii.

„Este o non-problemă” a scris ea.

