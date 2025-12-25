Cum a furat Meloni Crăciunul

Partidele de extremă dreaptă revendică sezonul festiv ca fiind al lor, reinterpretând Crăciunul drept un simbol al civilizației creștine aflate sub amenințare și prezentându-se drept ultima linie de apărare în fața unei stângi considerate ostile pentru că apără separarea religiei de viața publică, arată o analiză Politico publicată în Ajun.

Citește articol integral pe SpotMedia.

