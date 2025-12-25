Cum a furat Meloni Crăciunul

25-12-2025 | 09:16
Crăciunul devine o nouă linie de front în războaiele culturale ale Europei, scrie SpotMedia.

Partidele de extremă dreaptă revendică sezonul festiv ca fiind al lor, reinterpretând Crăciunul drept un simbol al civilizației creștine aflate sub amenințare și prezentându-se drept ultima linie de apărare în fața unei stângi considerate ostile pentru că apără separarea religiei de viața publică, arată o analiză Politico publicată în Ajun.

